Kontuzja na planie "Black Panther: Wakanda Forever"

Na planie zdjęciowym " Black Panther: Wakanda Forever " w Bostonie doszło wczoraj do wypadku z udziałem odtwórczyni jednej z głównych ról, Letitii Wright . W trakcie wykonywania popisu kaskaderskiego aktorka doznała kontuzji i musiała zostać przewieziona do lokalnego szpitala.Jak podaje serwis Deadline, obrażenia okazały się na szczęście niegroźne. Po zapoznaniu się z wynikami badań lekarze zadecydowali, że aktorka nie wymaga hospitalizacji. Osoby związane z produkcją filmu zapewniają, iż wypadek nie opóźni realizacji.Zdjęcia do " Black Panther: Wakanda Forever " rozpoczęły się w czerwcu w Atlancie. Za kamerą stoi ponownie Ryan Coogler . Fabuła filmu trzymana jest na razie w tajemnicy. Nie ujawniono, kto odziedziczy po królu T-Challi (w którego wcielał się zmarły w sierpniu ubiegłego roku Chadwick Boseman ) kostium tytułowego superbohatera.Premierę widowiska zaplanowano na 8 lipca 2022 roku.