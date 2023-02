"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" już na Blu-ray i DVD

Akcja filmurozpoczyna się niedługo po odejściu króla T'Challi – tytułowej Czarnej Pantery . To sprawia, że film od samego początku staje się medytacją przemijania i opowieścią o przepracowywaniu żałoby po utracie bliskiej osoby i godzeniu się z przeszłością. Śmierć Chadwicka Bosemana – aktora wcielającego się w Czarną Panterę – zmusiła twórców do porzucenia dotychczasowych planów rozwoju historii bohatera na wielkim ekranie i przemyślenia na nowo czy w ogóle należy kontynuować tę opowieść.– wspomina reżyser filmu Ryan Coogler Ostatecznie jednak twórcy zdecydowali się kontynuować dziedzictwo, ale zrobili to z należytym szacunkiem dla śmierci swojego kolegi i współpracownika.– mówi dalej Coogler , a producent Nate Moore dodaje:Podjęcie decyzji o kontynuowaniu historii dało również pole do opowiadania o śmierci i doświadczeniu straty w sposób, który do tej pory był niedostępny dla jakiejkolwiek innej produkcji ze świata MCU . Rzeczywistość miesza się tutaj z fikcją, a w żałobie po królu, jaką przeżywają na ekranie bohaterowie, widzimy przebłyski prawdziwego smutku, jaki aktorom przyniosła śmierć kolegi z planu.Właśnie wtedy, kiedy najbliżsi T'Challi usiłują poradzić sobie ze swoim doświadczeniem, pojawiają się nowe zagrożenia. Zachodnie mocarstwa za wszelką cenę starają się uzyskać dostęp do zasobów vibranium. Okazuje się, że oprócz Wakandy ten cenny surowiec jest również w posiadaniu tajemniczego podwodnego królestwa Talokanu. Jego przywódca Namor oferuje Wakandzie sojusz w walce z zachodnią cywilizacją. Ale choć Shuri i królowa Ramonda podzielają obawy Namora, nie mogą zgodzić się na proponowane przez niego rozwiązanie. Nieosiągnięte porozumienie stanie się kością niezgody i otworzy rozbudowany wątek konfliktów pomiędzy królestwami, a także resztą świata.to także powrót do postaci dobrze nam znanych z poprzedniej odsłony filmu. Królowa Ramonda, która po stracie męża i syna wychodzi na pierwszy plan, występuje tutaj w podwójnej roli – władającej twardą ręką królowej oraz kochającej matki. Niezwykle istotną warstwą opowieści staje się jej relacja z córką – księżniczką Shuri – siostrą zmarłego króla. Macierzyństwo jest tutaj kolejnym ważnym tematem.Kontynuacjajest więc niezwykle udanym rozwinięciem dziedzictwa poprzedniego filmu. W doskonały sposób radzącym sobie z zachowaniem ciągłości narracji, przełożeniem akcentu na postacie do tej pory drugoplanowe oraz wprowadzeniem zupełnie nowej postaci ze świata komiksów – Namora. Wszystko z wykorzystaniem typowych dla Marvela , pełnych rozmachu i efektów specjalnych scen walk, przy akompaniamencie znakomitej muzyki napisanej przez Ludwiga Göranssona (zdobywcy Oscara® za muzykę do), scenografiach Hanny Beachler (również nagrodzonej Oscarem® za) oraz z kostiumami Ruth E. Carter (kolejnej laureatki Oscara® za swój wkład w). To sprawia, żestaje się nie tylko opowieścią o umieraniu, czy historią fantastycznego królestwa i wszystkich politycznych problemów, z jakimi może się zmagać, ale jest także rewelacyjnym, wielowymiarowym spektaklem, który chce się oglądać bez końca.• Dwa światy• Dziedzictwo• Gagi• Sceny niewykorzystane• Komentarze audio twórców