Chińczycy podnoszą szlaban, nowy "Ant-Man" i "Wakanda..." zmierzają do kin

Disney i Chiny - dlaczego filmy MCU nie były tam dystrybuowane?

najlepiej sprzedaje się właśnie w Chinach, gdzie ma już 217 milionów dolarów (stan na 16 stycznia). To czyni z niego największy hollywoodzki hit w tym kraju od czasu wybuchu pandemii. Widowisko otrzymało zezwolenie na dłuższy pobyt w kinach, więc załapie się na chiński nowy rok.







"Ant-Man i Osa: Kwantomania" - zobacz zwiastun

Marvel wraca do kin. I do Chin. Już w lutym, tuż po chińskim Nowym Roku, w tamtejszych kinach pojawią się zarówno " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " jak i - dwa dni po światowej premierze - " Ant-Man i Osa: Kwantomania ".Pierwszy film będzie miał premierę 7 lutego. Drugi - 17. Czerwone światło dla produkcji Disneya trwało w Chinach trzy i pół roku, włączono je jeszcze przed pandemią. Potencjalnie kosztowało to Disneya setki milionów dolarów - przypomnijmy, że " Czarna Pantera " zarobiła w Chinach 105 milionów dolarów, zaś " Ant-Man i Osa " - 121 milionów.Z jakiego powodu MCU było w Chinach na cenzurowanym? Choć oficjalne przyczyny nie są znane, najbardziej prawdopodobną opcją wciąż wydaje się niepopierana przez władze polityka inkluzywności w filmach i serialach Disneya (to casus choćby ostatniego " Thora ", w którym jedna z postaci, Walkiria, jest lesbijką). Pod uwagę brane są też polityczno-społeczne komentarze oraz afiliacje twórców (tak zadziałało to w przypadku reżyserki " Eternals Chloe Zhao , która otwarcie krytykowała chińskie władze) oraz narastające geopolityczne napięcia na linii USA-Chiny, spotęgowane w dobie wojny w Ukrainie. Wygląda jednak na to, że ten interes jest dla Chin jednak zbyt opłacalny. Zaś Disney może liczyć na to, że odbuduje przynajmniej część systemu dystrybucyjnego sprzed pandemii.Pierwszym sygnałem zmiany podejścia był oczywiście " Avatar: Istota wody ", którego dystrybucję na chińskim rynku zapowiedziano jeszcze w listopadzie. Efekt okazał się spektakularny: film