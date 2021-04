Koreanki – pierwszy przegląd na platformie Pięć Smaków w Domu

Pierwszy cykl na Pięć Smaków w Domu to odpowiedź na ogromne zainteresowanie nowym kinem koreańskim, które wciąż zaskakuje i porywa krytyków na całym świecie. "Koreanki" to filmy o niezwykłych, charyzmatycznych bohaterkach, kroczących przez życie własną drogą, mierzących się z wyzwaniami współczesnego świata i wybierających zaskakujące sposoby na zmianę własnego losu. Przegląd będzie dostępny na platformie www.piecsmakow.pl/wdomu od 8 kwietnia do 19 maja.

"Nasze ciało"

Program:reżyseria: Yi Ok-seop ; Korea Południowa 2018Debiut koreańskiej reżyserki to epizodyczny, operujący absurdalnym humorem esej o szczerości, zaufaniu i druzgoczących nieporozumieniach. Każdy kadr jest cukierkiem, a błyskotliwy montaż wciąga widza w grę zaskakujących wizualnych skojarzeń. Lekkość formy podszyta jest jednak dyskretną melancholią, a w lakonicznych wymianach zdań między bohaterami kryje się coś więcej niż zgrabna anegdota. Przepastne dziury w chodnikach wydają się sprawiać mieszkańcom miasta mniej problemów niż wyrwy w międzyludzkich relacjach.reż. Jeon Go-woon ; Korea Południowa 2017 Mikrosiedlisko " narodziło się z gniewu reżyserki, Jeon Go-woon , wobec wysokich cen mieszkań w Seulu, wpływających na niepewną sytuację młodych Koreańczyków. Nie ma tu jednak złości. To melancholijna, skrząca się ekscentrycznym humorem miejska ballada o tym, jak trudno jest zachować indywidualność w zderzeniu z kieratem społecznych norm i ekonomicznych realiów rozwiniętego państwa. Zrealizowany pewną ręką debiut powstał w ramach współpracy niezależnego kolektywu Gwanghwamoon.reż. Han Ka-ram ; Korea Południowa 2018Debiutancki film Han Ka-ram to subtelnie prowadzona historia o traceniu i odzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem - a także o tym, że proces ten nie jest ani łatwy, ani jednokierunkowy, a w wymagającym koreańskim społeczeństwie w zasadzie nigdy się nie kończy. To zarazem aktorski popis Choi Hee-seo , która nie potrzebuje wiele słów, by pokazać gruntowną przemianę swojej bohaterki i skrywający się pod jej oszczędną ekspresją głęboki emocjonalny konflikt. Pozornie prosta fabuła stawia przed widzem wiele pytań: o relację człowieka z własnym ciałem, o wybory nie mieszczące się w powszechnie przyjętych szufladkach, o możliwość wyboru naprawdę niezależnej życiowej drogi.reżyseria: Kim Gwang Hun Anja Daelemans ; Korea Północna, Belgia, Wielka Brytania 2012Film jest z wielu względów wyjątkowy – zrealizowany został w Korei Północnej, z udziałem lokalnych aktorów i ekipy filmowej, postprodukcja miała miejsce w Chinach i Belgii. Ma trzech reżyserów: belgijską reżyserkę Anję Daelemans , Brytyjczyka działającego od lat w Korei Północnej i Chinach – Nicholasa Bonnera oraz Kima Gwang-huna , znanego w północnokoreańskim przemyśle filmowym z obrazów o tematyce militarnej. Twórcy kierowali swoją produkcję przede wszystkim do lokalnej widowni: nie jest to próba reporterskiego wniknięcia w rzeczywistość kraju, ale inspirująca fabuła, która miała porwać serca tłumów - co skutecznie się udało.reżyseria: Hong Sang-soo ; Korea Południowa 2016W centrum akcji reżyser ustawia kobietę, Min-jung (popisowa rola Lee You-young), wobec której określenie "niepozbawiona wad" to delikatny eufemizm. Skomplikowane związki i życiowe meandry, analizowane nad kolejnymi butelkami soju to także stały wątek scenariuszy Honga – tym razem nasycone są jeszcze bardziej przewrotnym i gorzkim humorem. Przy tworzeniu filmu reżyser inspirował się " Mrocznym przedmiotem pożądania Buñuela , ale jego twórczość zdradza też pokrewieństwo z neurotycznymi monologami Woody'ego Allena czy dywagacjami bohaterów " Przed zachodem słońca Richarda Linklatera : to niekończąca się medytacja nad uczuciowymi obsesjami i poczuciem emocjonalnej niepewności, ubrana w błyskotliwą i zaskakującą formę.reżyseria: Jang Jin , Korea Południowa 2014Reżyser porwał się na ryzykowne połączenie gatunków – wysokiej jakości kryminał splata z psychologicznym dramatem. Typowa historia o stróżu prawa wyruszającym na ostatnią akcję (i zarazem najbardziej maczystowski format koreańskiego kina) zyskuje u Janga drugie dno. Efekt jest więcej niż interesujący: dostajemy wysmakowany stylistycznie, poruszający obraz z subwersywnym przesłaniem. Rozgrywka z mafijnymi bossami nie należy do najprostszych: konieczny będzie spryt, stalowe nerwy i brutalna siła. Wcielający się w główną rolę Cha Seung-won , koreański idol, ogrywa swoją klasyczną męską urodę zgodnie z wszelkimi regułami kina akcji – a równocześnie dyskretnie ujawnia kobiecą tożsamość bohatera, wykraczając poza stereotypy i schematyczne pozy. Jego wyważona gra jest przeciwwagą dla efektownych scen walk i pościgów, rozgrywanych w miejskich sceneriach Seulu. Trudno powiedzieć, co bardziej trzyma w napięciu: zmagania Ji-wooka z mafią czy z własną tożsamością. Wynik żadnej z tych walk nie jest łatwy do przewidzenia.Karnet na przegląd Koreanki - 85 plnDostęp do pojedynczego filmu w ramach przeglądu - 22 plnKarnet na przegląd Koreanki i stały repertuar - 120 plnDostęp do wybranego filmu ze stałego repertuaru - 15 plnWięcej informacji: piecsmakow.pl/wdomu