Krótka historia Jokera

Kostium noszony przez Jacka Nicholsona w filmie Batman 1989 (™ & DC Comics. (s19) _fot. Darek Kulesza)





Maski z filmu Mroczny Rycerz ™ & DC Comics. (s19), wystawa Sztuka DC. Świt superbohaterów_fot. Darek Kulesza





Autor: Piotr Komorowski, kurator wystawy "Sztuka DC. Świt superbohaterów"

Tak jak niejasna pozostaje historia stworzenia postaci, podobnie sprawy się mają przy początkach samego (anty)bohatera. Kim był, zanim wszedł na drogę szaleństwa i zbrodni? Skąd wziął strój i makijaż? Komiksowych historii i teorii powstało tyle, że samo DC przyznaje się do bezsilności. Jak genialną musi być fikcyjna postać, skoro trzyma w niepewności wydawnictwo komiksowe. Całe zamieszanie wokół jego "origin story" najlepiej komentuje sam Joker w komiksiePostać zmieniała się z dekady na dekadę. Jego pierwszy występ w Batmanie nr 1 z 1940 roku już kształtuje najważniejsze cechy postaci. Jest mordującym ludzi szaleńcem informującym policję o przestępstwach, które ma popełnić, a plany zbrodni wprowadzone zostały w ruch jeszcze zanim ktokolwiek wiedział o jego istnieniu. Używa gazu, który wykrzywia usta ofiar w śmiertelnym grymasie, a jego znakiem rozpoznawczym jest co najmniej specyficzny wygląd i karta do gry. Początkowy morderczy zapał opuścił go jednak wraz z utworzeniem w latach pięćdziesiątych Comics Code Authority, który pilnował "moralności" komiksów. Wtedy wcielenie Jokera zbliżało go do klauna, a jego przestępstwa były raczej błazenadą, a nie poważnymi zbrodniami. Tak więc przez dwadzieścia lat (do czasu pojawienia się historii) Joker był raczej łobuzem, a nie super łotrem. Wspomniana wyżej historia autorstwa Dennisa O'Neila była powrotem do krwawych korzeni postaci. Od tamtej pory komiksowy Joker jest coraz bardziej brutalny i nieprzewidywalny.Najjaskrawiej widać to w serialu, filmie i animacji. Cesar Romero Jared Leto - przepaście między ich interpretacjami postaci są olbrzymie. Ich kreacje pokazują, że postać ta nie może być sprowadzona do jednej wąskiej formuły. W końcu kostium klauna musi być przyduży.Przy okazji premiery Jokera coraz częściej słyszy się głosy o zasadności tworzenia takich filmów. Czy film, w którym morderca z problemami psychicznymi jest główny bohaterem, nie gloryfikuje zła? Czy nie będzie katalizatorem dla zamachów i strzelanin? Postać zabija już od 79 lat (pierwszą ofiarą w roku 1940 jest milioner Henry Claridge), i pomimo tego jest jedną z najpopularniejszych ikon popkultury. Biała twarz z zielonymi włosami rozpoznawalna jest niemal na całym świecie, a gadżety z Jokerem kupowane są przez rodziców i ich pociechy tak samo chętnie jak te z Batmanem czy Supermanem. Sam Joker zapewne na rozważania te odpowiedziałby: "Why so serious?".