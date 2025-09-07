Dlaczego nie zatrudniono Polaka? Dyrektorka Polskiego Instytutu Kultury krytykuje "Czwartkowy Klub Zbrodni"

Twórcy filmowych adaptacji książek zawsze muszą mierzyć się z oczekiwaniami fanów literackiego oryginału. Nie inaczej jest w przypadku "Czwartkowego Klubu Zbrodni" na podstawie powieści Richarda Osmana. Produkcja Netfliksa spotkała się z negatywną opinią nie tylko ze strony czytelników i autora, ale także Anny Tryc-Bromley, dyrektorki Polskiego Instytutu Kultury w Londynie. Wszystko za sprawą Bogdana, jednego z bohaterów.
Henry Lloyd-Hughes i Helen Mirren w filmie "Czwartkowy Klub Zbrodni"
Książka była lepsza? Kontrowersje wokół "Czwartkowego Klubu Zbrodni"
Scenarzyści z reguły dokonują mniejszych lub większych zmian względem literackiego oryginału. Wygląda jednak na to, że Katy Brand
i Suzanne Heathcote
pozwoliły sobie na zbyt wiele względem "Czwartkowego Klubu Zbrodni". Książka Osmana
opowiada o śledztwie w sprawie śmierci Tony'ego (Geoff Bell
), współwłaściciela domu spokojnej starości, którego podejmuje się grupa seniorów.
UWAGA!!!
Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery
Podobnie jak w oryginale zabójcą okazuje się Bogdan (Henry Lloyd-Hughes
), pochodzący z Polski pracownik ośrodka. W książce jego motywacją jest zemsta za śmierć przyjaciela. Bohaterowi udaje się uniknąć aresztowania i dołącza do tytułowego klubu.
W filmie Bogdan jest ofiarą Tony'ego, który zwabia ludzi z różnych krajów do Wielkiej Brytanii, obiecując im dobre zarobki, a następnie zabiera im paszporty i szantażuje. Bogdan zabija go przypadkiem, gdy próbuje odzyskać dokument, by móc polecieć do Polski odwiedzić schorowaną matkę. Gdy zostaje aresztowany, przyznaje się do winy.
Dyrektorka Polskiego Instytutu Kultury w Londynie krytykuje "Czwartkowy Klub Zbrodni"
Zdaniem Tryc-Bromley twórcy "Czwartkowego Klubu Zbrodni
" przedstawili Bogdana w uproszczony, stereotypowy sposób. Zwróciła też uwagę, że grana przez Helen Mirren Elizabeth mówi w filmie po polsku lepiej niż polski bohater. Jej zdaniem do tej roli można było po prostu zatrudnić polskiego aktora.
Niezadowolony ze zmian jest też autor literackiego pierwowzoru. W swoim newsletterze zamieścił wpis zatytułowany #JusticeForBogdan. Swojego bohatera broni Lloyd-Hughes
. W wypowiedzi dla The Times powiedział, że Bogdan to złożona postać i ma poczucie, że działa z dobrych pobudek, przez co chce mu się kibicować.
Zobacz zwiastun "Czwartkowego Klubu Zbrodni"
"Czwartkowy Klub Zbrodni
" trafił na Netflix pod koniec sierpnia. Główne role zagrali w nim Helen Mirren
, Pierce Brosnan
, Ben Kingsley
i Celia Imrie
. Przypominamy zwiastun: