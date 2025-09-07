Newsy Filmy Festiwale i nagrody OSCARY: Horrory, pedofilia w kościele. Czym kuszą kraje Akademię?
W ostatnich dniach całkiem spora grupa krajów dołączyła do walki o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ten sposób liczba kandydatów do statuetki wzrosła do 35.

Kino grozy od Kambodży



Tegorocznym kandydatem Kambodży został film "Tenement". Jego światowa premiera miała miejsce w styczniu 2024 roku na festiwalu w Rotterdamie.

"Tenement" to horror folkowy o kobiecie, która po tajemniczej śmierci matki wraca do jej mieszkania. Szybko zauważa, że mieszkańcy budynku są jacyś dziwni, podczas gdy wokół niej zaczynają się dziać niepokojące rzeczy.

Choć do tej pory Kambodża brała udział w rywalizacji oscarowej tylko 12 razy, to już może pochwalić się jedną nominacją zdobytą za film "Brakujące zdjęcie"

Zwiastun filmu "Tenement"





Kino grozy także od Ekwadoru



Podobny pomysł do Kambodży miał też Ekwador. I do Los Angeles wysyła horror "Chuzalongo".

Film inspirowany jest lokalnymi mitami o tajemniczej istocie, która atakuje kobiety. Sprawą zajmuje się ksiądz Nicanor.

"Chuzalongo" to 13. film walczący o Oscara dla Ekwadoru. Kraj wciąż czeka na pierwszą nominację.

Zwiastun filmu "Chuzalongo"





Dokument o pedofilii w kościele typem Kostaryki



Kostaryka stawia na kontrowersyjny temat pedofilii w kościele. Do Oscara wystawiony został bowiem film "El monaguillo, el cura y el jardinero".

Jest to dokument opowiadający o sądowej batalii ofiary księdza-pedofila o sprawiedliwości. Sprawa ta wstrząsnęła lokalną opinią publiczną.

"El monaguillo, el cura y el jardinero" jest dopiero 14 filmem wysłanym do Los Angeles przez Kostarykę. Poprzedni kandydaci wrócili do kraju z niczym.

Zwiastun filmu "El monaguillo, el cura y el jardinero"





Dokument nadzieją także Chorwacji



Na sukces kina dokumentalnego liczy także Chorwacja. Kraj ten reprezentować będzie bowiem "Fiume o morte!".

Jest to fabularyzowany dokument, w którym reżyser z pomocą mieszkańców Rijeki rekonstruują sceny z czasów włoskiej okupacji w latach 1919-1920.

Choć Chorwacja regularnie uczestniczy w oscarowej rywalizacji od początku lat 90. XX wieku, to do dziś nie doczekała się choćby jednej nominacji.

Zwiastun filmu "Fiume o morte!"





Kino biograficzne wyborem Azerbejdżanu



Po trzyletniej przerwie do oscarowej rywalizacji powraca Azerbejdżan. Do Los Angeles wysłany zostanie "Tağiyev: Neft".

Jest to film biograficzny. Opowiada historię Zejnałabdina Tagijewa, który pochodził z biednej rodzin szewców. W drugiej połowie XIX zainwestował w ziemię, na której wkrótce potem odkryto ropę naftową. To uczyniło go jedną z najbogatszych osób w cesarstwie rosyjskim,

Azerbejdżan rzadko decyduje się na udział w walce o Oscara. "Tağiyev: Neft" jest dopiero dziesiątym filmem wystawionym do rywalizacji. Żaden z poprzednich obrazów nie zdobył nominacji.

Zwiastun filmu "Tağiyev: Neft"





Irak stawia na film pokazywany w Cannes



Irak nie zaskoczył. Do walki o Oscara wystawia pokazywany w tym roku w Cannes film "Mamlaket al-Qasab", gdzie zdobył nagrodę publiczności i Złotą Kamerę.

Akcja filmu rozgrywa się w 1990 roku. Główną bohaterką jest 9-letnia Lamia, na którą spada obowiązek przygotowania tortu urodzinowego dla władcy Iraku. Jeśli tego nie zrobi, czeka ją ostra kara.

"Mamlaket al-Qasab" to 14. film z Iraku walczący o nominację. Kraj ten na razie nie odniósł żadnych sukcesów na Oscarach.

Zwiastun filmu "Mamlaket al-Qasab"





Maroko liczy na film pokazywany w Wenecji i Toronto



Świeżo po premierach w Wenecji i Toronto kandydatem Maroka został film "Calle Málaga".

Film opowiada o konflikcie między matką a córką. Ta druga chce sprzedać rodzinny dom znajdujący się w Maroku. Jej matka kategorycznie się temu sprzeciwia.

"Calle Málaga" jest trzecim filmem w reżyserii Maryam Touzani, który reprezentuje na Oscarach Maroko. Jej poprzedni film – "Turkusowa suknia" – znalazł się na skróconej liście do nominacji.

Zwiastun filmu "Calle Málaga"





Peru wysyła film z 2023 roku



Jednym z najstarszych filmów w tegorocznej oscarowej rywalizacji został kandydat Peru. Do Los Angeles został bowiem wysłany "Kinra", którego światowa premiera miała miejsce w listopadzie 2023 roku na festiwalu w Mar del Plata.

Film opowiada historię mężczyzny, który wyrusza w podróż ze swojego domu w górach do miasta, gdzie chce zostać studentem i zbudować sobie przyszłość.

Peru 16 lat temu zdobyło nominację oscarową za film "Gorzkie mleko".

Zwiastun filmu "Kinra"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Belgia: "Młode matki"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dominikana: "Pepe"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Łotwa: "Ogar Boga"
Maroko: "Calle Málaga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Peru: "Kinra"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"

