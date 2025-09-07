OSCARY: Horrory, pedofilia w kościele. Czym kuszą kraje Akademię?

W ostatnich dniach całkiem spora grupa krajów dołączyła do walki o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ten sposób liczba kandydatów do statuetki wzrosła do 35.
Kino grozy od Kambodży
Tegorocznym kandydatem Kambodży został film "Tenement". Jego światowa premiera miała miejsce w styczniu 2024 roku na festiwalu w Rotterdamie.
"Tenement" to horror folkowy o kobiecie, która po tajemniczej śmierci matki wraca do jej mieszkania. Szybko zauważa, że mieszkańcy budynku są jacyś dziwni, podczas gdy wokół niej zaczynają się dziać niepokojące rzeczy.
Choć do tej pory Kambodża brała udział w rywalizacji oscarowej tylko 12 razy, to już może pochwalić się jedną nominacją zdobytą za film "Brakujące zdjęcie"
Zwiastun filmu "Tenement"
Kino grozy także od Ekwadoru
Podobny pomysł do Kambodży miał też Ekwador. I do Los Angeles wysyła horror "Chuzalongo".
Film inspirowany jest lokalnymi mitami o tajemniczej istocie, która atakuje kobiety. Sprawą zajmuje się ksiądz Nicanor.
"Chuzalongo" to 13. film walczący o Oscara dla Ekwadoru. Kraj wciąż czeka na pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Dokument nadzieją także Chorwacji
Na sukces kina dokumentalnego liczy także Chorwacja. Kraj ten reprezentować będzie bowiem "Fiume o morte!".
Jest to fabularyzowany dokument, w którym reżyser z pomocą mieszkańców Rijeki rekonstruują sceny z czasów włoskiej okupacji w latach 1919-1920.
Choć Chorwacja regularnie uczestniczy w oscarowej rywalizacji od początku lat 90. XX wieku, to do dziś nie doczekała się choćby jednej nominacji.
Zwiastun filmu "Fiume o morte!"
Kino biograficzne wyborem Azerbejdżanu
Po trzyletniej przerwie do oscarowej rywalizacji powraca Azerbejdżan. Do Los Angeles wysłany zostanie "Tağiyev: Neft".
Jest to film biograficzny. Opowiada historię Zejnałabdina Tagijewa, który pochodził z biednej rodzin szewców. W drugiej połowie XIX zainwestował w ziemię, na której wkrótce potem odkryto ropę naftową. To uczyniło go jedną z najbogatszych osób w cesarstwie rosyjskim,
Azerbejdżan rzadko decyduje się na udział w walce o Oscara. "Tağiyev: Neft" jest dopiero dziesiątym filmem wystawionym do rywalizacji. Żaden z poprzednich obrazów nie zdobył nominacji.
Zwiastun filmu "Tağiyev: Neft"
Irak stawia na film pokazywany w Cannes
Irak nie zaskoczył. Do walki o Oscara wystawia pokazywany w tym roku w Cannes film "Mamlaket al-Qasab", gdzie zdobył nagrodę publiczności i Złotą Kamerę.
Akcja filmu rozgrywa się w 1990 roku. Główną bohaterką jest 9-letnia Lamia, na którą spada obowiązek przygotowania tortu urodzinowego dla władcy Iraku. Jeśli tego nie zrobi, czeka ją ostra kara.
"Mamlaket al-Qasab" to 14. film z Iraku walczący o nominację. Kraj ten na razie nie odniósł żadnych sukcesów na Oscarach.
Zwiastun filmu "Mamlaket al-Qasab"
Maroko liczy na film pokazywany w Wenecji i Toronto
Świeżo po premierach w Wenecji i Toronto kandydatem Maroka został film "Calle Málaga".
Film opowiada o konflikcie między matką a córką. Ta druga chce sprzedać rodzinny dom znajdujący się w Maroku. Jej matka kategorycznie się temu sprzeciwia.
Jednym z najstarszych filmów w tegorocznej oscarowej rywalizacji został kandydat Peru. Do Los Angeles został bowiem wysłany "Kinra", którego światowa premiera miała miejsce w listopadzie 2023 roku na festiwalu w Mar del Plata.
Film opowiada historię mężczyzny, który wyrusza w podróż ze swojego domu w górach do miasta, gdzie chce zostać studentem i zbudować sobie przyszłość.
Peru 16 lat temu zdobyło nominację oscarową za film "Gorzkie mleko".
Zwiastun filmu "Kinra"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy