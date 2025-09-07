Nagrody Emmy 2025: "Studio" wielkim wygranym pierwszej ceremonii

W sobotę odbyła się pierwsza z trzech ceremonii wręczenia nagród Emmy. Wczoraj i dziś przyznawane są wyróżnienia w kategoriach technicznych i mniej ważnych. Te najbardziej cenione statuetki zostaną wręczone za tydzień. Po pierwszej ceremonii największym wygranym jest nowy serial Apple'a "Studio".
"Studio" zgarnia 9 statuetek Emmy
Serial "Studio"
pokonał konkurencję i po pierwszej ceremonii jest liderem tegorocznych Emmy. Ma bowiem na swoim koncie aż 9 statuetek
.
"Studio
" zostało nagrodzone m.in. za kostiumy, scenografię, montaż i montaż dźwięku
. Za występ gościnny
w tym serialu statuetkę odebrał Bryan Cranston
. To już jego piąta nagroda Emmy w karierze.
A to nie koniec triumfów Apple'a. 6 nagród Emmy
powędrowało bowiem do rąk twórców serialu "Rozdzielenie"
. To oczywiście nie powinno dziwić. Serial ten jest bowiem faworytem tegorocznej edycji Emmy
mając w sumie na swoim koncie aż 27 nominacji (z czego 10 w najważniejszych kategoriach).
"Rozdzielenie
" zostało docenione m.in. za muzykę, zdjęcia i scenografię
. Za występ gościnny odebrała pojawiająca się w tym serialu Merritt Wever
.
Znakomicie poradził sobie także serial HBO Max "Pingwin"
. Po pierwszej ceremonii na jego koncie jest już 8 statuetek
. Zdobył kilka nagród za charakteryzację
, a także za efekty specjalne
.
.
