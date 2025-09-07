Newsy Seriale Festiwale i nagrody Nagrody Emmy 2025: "Studio" wielkim wygranym pierwszej ceremonii
Seriale / Festiwale i nagrody

Nagrody Emmy 2025: "Studio" wielkim wygranym pierwszej ceremonii

Deadline / autor: /
W sobotę odbyła się pierwsza z trzech ceremonii wręczenia nagród Emmy. Wczoraj i dziś przyznawane są wyróżnienia w kategoriach technicznych i mniej ważnych. Te najbardziej cenione statuetki zostaną wręczone za tydzień. Po pierwszej ceremonii największym wygranym jest nowy serial Apple'a "Studio".

"Studio" zgarnia 9 statuetek Emmy



Serial "Studio" pokonał konkurencję i po pierwszej ceremonii jest liderem tegorocznych Emmy. Ma bowiem na swoim koncie aż 9 statuetek

"Studio" zostało nagrodzone m.in. za kostiumy, scenografię, montaż i montaż dźwięku. Za występ gościnny w tym serialu statuetkę odebrał Bryan Cranston. To już jego piąta nagroda Emmy w karierze.


A to nie koniec triumfów Apple'a. 6 nagród Emmy powędrowało bowiem do rąk twórców serialu "Rozdzielenie". To oczywiście nie powinno dziwić. Serial ten jest bowiem faworytem tegorocznej edycji Emmy mając w sumie na swoim koncie aż 27 nominacji (z czego 10 w najważniejszych kategoriach).

"Rozdzielenie" zostało docenione m.in. za muzykę, zdjęcia i scenografię. Za występ gościnny odebrała pojawiająca się w tym serialu Merritt Wever.

Znakomicie poradził sobie także serial HBO Max "Pingwin". Po pierwszej ceremonii na jego koncie jest już 8 statuetek. Zdobył kilka nagród za charakteryzację, a także za efekty specjalne.

Listę nagrodzonych możecie znaleźć TUTAJ.

Oceniamy serial "Studio"




