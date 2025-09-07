Newsy Filmy TYLKO U NAS. Zwiastun "Ministrantów", nowego filmu twórcy "Cichej nocy"
TYLKO U NAS. Zwiastun "Ministrantów", nowego filmu twórcy "Cichej nocy"

TYLKO U NAS. Zwiastun &quot;Ministrantów&quot;, nowego filmu twórcy &quot;Cichej nocy&quot;
źródło: Materiały prasowe
autor: Łukasz Bąk
21 listopada do kin w całej Polsce trafi nowy film Piotra Domalewskiego "Ministranci". Już we wrześniu będzie go można obejrzeć w Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A już dziś na Filmwebie możecie zobaczyć pełen zwiastun.

Zobacz zwiastun filmu "Ministranci"




O filmie "Ministranci"



Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów.  Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.


Czy złamanie tajemnicy spowiedzi może stać się początkiem rewolucji? Ministranci szybko przekonają się, że w ich świecie nawet najbardziej święte zasady można podważyć – a bunt, który zaczyna się od podsłuchu, może pociągnąć ich znacznie dalej, niż planowali.

"Ministranci" to film o poszukiwaniu sprawiedliwości w otaczającym świecie. Film bazuje na moich osobistych doświadczeniach dorastania na blokowisku w konserwatywnej społeczności. Niesprawiedliwość świata daje się w takich warunkach odczuć wyjątkowo boleśnie. Podobnie jak moi rówieśnicy szukałem ucieczki w sporcie, ale też w religii. Sam przez 12 lat byłem ministrantem w małej parafii we wschodniej Polsce. Przez te lata miałem okazję doświadczyć i być świadkiem niezwykłych zjawisk i wydarzeń, które stały się inspiracją do napisania tego filmu – mówi Piotr Domalewski, autor scenariusza i reżyser filmu.

W role tytułowych "Ministrantów" wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. Na ekranie partnerują im m.in.: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

"Ministranci" trafią do kin w całej Polsce 21 listopada.

