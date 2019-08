Kraków w Gdyni, czyli filmy z 59. KFF na 44. FPFF

– mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.Widzowie w Gdyni zobaczą(reżyseria: Rachel Leah Jones Philippe Bellaiche ), film nagrodzony Złotym Rogiem w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych 59. KFF. Dokument przedstawiający sylwetkę Lei Tsemel, izraelskiej aktywistki na rzecz praw człowieka, otrzymał również rekomendację KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej.– uzasadnili werdykt jurorzy 59. KFF.Norweski muzyczny dokument(reżyseria: Stian Servoss, Benjamin Langeland) przybliża sylwetkę Aurory Aksnes, jednej najbardziej charyzmatycznych wokalistek młodego pokolenia pochodzącej z krainy fiordów. Nagradzając ten film Złotym Hejnałem w Międzynarodowym Konkursie DocFilmMusic 59. KFF, jury doceniło wyniesienie gatunku, jakim jest muzyczny dokument, na wyższy poziom.Za podjęcie aktualnego tematu zgodnie z tradycją polskiego filmu dokumentalnego uczestniczącego w życiu publicznym w Konkursie Polskim 59. KFF nagrodzono dokument(reżyseria: Grzegorz Paprzycki ). Ironiczny tytuł dokumentu odnosi się do radykalnych nastrojów w Polsce ostatnich kilku lat. Film uhonorowany Złotym Lajkonikiem również będzie można zobaczyć w Gdyni.(reżyseria: Izabela Plucińska ) to animacja nagrodzona Złotym Smokiem w konkursie krótkometrażowym za mistrzostwo w kształtowaniu materii i błyskotliwe balansowanie między surrealistyczną wizją a realnością. To dzieło kompletne i zachwycające. Film jest groteskową adaptacją opowiadania Rolanda Topora.Program tegorocznej sekcji "KFF na fali" dopełnia(reżyseria: Petter Sommer, Jo Vemud Svendsen), tegoroczny laureat Nagrody Publiczności w Krakowie. Przedstawiając perypetie członków męskiego amatorskiego chóru, w sposób niezwykle zabawny i wzruszający film opowiada o wspólnej pasji, o szorstkiej męskiej przyjaźni i byciu razem w najtrudniejszych chwilach.Wszystkie filmy z sekcji "KFF na fali" będzie można zobaczyć w Kinie Helios (CH Riviera). Szczegółowy harmonogram ogłosimy 5 września. Wtedy też rozpocznie się sprzedaż biletów na pojedyncze seanse.odbędzie się w dniach2019 roku w Gdyni.