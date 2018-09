Kto może zagrać członkinie "Birds of Prey"?

"The Hollywood Reporter" dotarł do listy aktorek, które ubiegają się o role w ekranizacji komiksu DCFilm opowie o walczącej z przestępczością drużynie zamaskowanych bohaterek. W jej skład wejdą znana zHarley Quinn ( Margot Robbie ) oraz Czarny Kanarek, Łowczyni, Cassandra Cain i Renee Montoya.Podobno wytwórni zależy, aby ekranowy oddział był zróżnicowany etnicznie. Dlatego o rolę Kanarka, która w komiksach była zazwyczaj biała, walczą Gugu Mbatha-Raw ) oraz Jurnee Smolett-Bell ().Jeśli chodzi o Łowczynię, w przesłuchaniach udział brały Margaret Qualley ), Mary Elizabeth Winstead ) oraz Cristin Milioti ).Do roli Montoyi - policjantki z Gotham City - rozpatrywane są kandydatury Justiny Machado ), a także Roberty Colindrez ).W przypadku Cassandry studio poszukuje 12-letniej aktorki pochodzenia azjatyckiego.Pełna obsada filmu ma zostać wybrana w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zdjęcia powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Reżyseruje Cathy Yan