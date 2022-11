Kuchenna masakra, kanibalizm, głodówka. Oceniamy "Menu", "Do ostatniej kości" i "Osobliwość"

Movie się o filmach "Menu", "Do ostatniej kości" i "Osobliwość"

"Menu" - opis filmu

Do ostatniej kości - opis filmu

"Osobliwość" - opis filmu

W dzisiejszym odcinku "Movie się" Michał Walkiewicz, Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki oceniają trzy filmy związane z jedzeniem: gwiazdorskie " Menu ", nowe dzieło Guadagnino Do ostatniej kości " oraz prezentowaną na platformie Netflix " Osobliwość ".Pewna młoda para, Margot ( Anya Taylor-Joy ) i Tyler ( Nicholas Hoult ), wraz z grupą gości odwiedza na odludnej wyspie ekskluzywną restaurację Hawthorn. Szef tamtejszej kuchni Julian Slowik ( Ralph Fiennes ) przygotował wystawne menu z kilkoma szokującymi niespodziankami i co najmniej równie szokującym finałem imponującego wieczoru. Imprezę prowadzi nienagannie ubrany personel z generał Elsą ( Hong Chau ) na czele. Napięcie rośnie wraz z każdym serwowanym daniem i w miarę ujawniania kolejnych tajemnic, które sprawiają, że ciekawość i ekscytacja gości stopniowo przeradzają się w przerażenie... Do ostatniej kości " to opowieść o pierwszej miłości między Maren ( Taylor Russell ), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee ( Timothée Chalamet ), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.Reżyserem jest Luca Guadagnino , który za ten obraz zdobył Srebrnego Lwa dla najlepszego reżysera na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji Jest 1862 rok, 13 lat po Wielkim głodzie. Angielska pielęgniarka ze szkoły Florence Nightingale, Lib Wright (Florence Pugh ), zostaje wezwana do irlandzkiego regionu Midlands przez pobożną społeczność. Ma przez 15 dni obserwować jedenastoletnią Annę O'Donnell ( Kíla Lord Cassidy ), która twierdzi, że nic nie jadła od czterech miesięcy. Przeżywa cudem dzięki "mannie z nieba". Jednak zdrowie Anny nagle zaczyna się pogarszać. Lib jest zdeterminowana, aby odkryć prawdę nawet za cenę zakwestionowania wiary społeczności, która nie chce przestać wierzyć.