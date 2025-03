TOP: Nie tylko "La Cocina". Najlepsze ekranowe restauracje

Dla jednych liczy się najwyższa jakość, dla innych – wygodna powtarzalność. Dla Harolda i Kumara, głównych bohaterów filmu " O dwóch takich, co poszli w miasto " w życiu chodzi niemal wyłącznie o to drugie: jakoś przeżyć do 17:00, potem spotkać się z kumplem, skręcić bibułę, odpalić telewizor i zjeść coś smacznego. Z tej samodzielnie narzuconej na siebie rutyny lenistwa bohaterów wyrwie reklama amerykańskiej burgerowni White Castle: kanapek pysznych, soczystych i niemożliwych do wyrzucenia z głowy. Rozpoczynająca się od tego momentu szalona i przekraczająca granice dobrego smaku eskapada do najbliższego punktu sieci fastfood działa w filmie Danny'ego Leinera nie tylko jako przykład komediowego rozbestwienia. U swojej esencji to też opowieść o cudzie kulinarnego spełnienia; potędze kuchni, zdolnej do pokonania największych przeciwności losu, ale i zmysłowym, nieopisanym pięknie przyjemności czerpanej z konsumpcji. Mało było we współczesnym amerykańskim kinie scen równie przepełnionych satysfakcją, co kończące film ujęcie wgryzania się w wywalczone kanapki – podobnej jedzeniowej ekstazy życzę każdemu z Was choćby raz w życiu.