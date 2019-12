Kurt Russell i Goldie Hawn zapowiadają "Kronikę świąteczną 2"

Netflix opublikował pierwsze zdjęcie zapowiadające. To bożonarodzeniowa pocztówka, na której prezentują się gwiazdy filmu: Kurt Russell Pierwsza część opowiadała historię siostry i brata, Kate ( Darby Camp ) i Teddy'ego ( Judah Lewis ) Pierce'ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja ( Kurt Russell ) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.W kontynuacji Kate - teraz cyniczna nastolatka - będzie musiała ponownie skrzyżować ścieżki z Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik imieniem Belsnickel zagrozi istnieniu świąt.Reżyseruje Chris Columbus . Film nie ma na razie oficjalnej daty premiery, ale zapewne zadebiutuje na platformie Netflix jakoś przed przyszłymi świętami.