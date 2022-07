Lato w CANAL+ online: nowości na lipiec 2022

LIPIEC W CANAL+ ONLINE

Mówi się, że wakacje to w kinie sezon ogórkowy. Nic się nie dzieje. Ale nie w CANAL+ online! W lipcu na platformie będzie można oglądać najgorętsze hity – w tym " Ostatni pojedynek " z Adamem Driverem Mattem Damonem w reżyserii Ridleya Scotta czy rozbrajających " Teściów " z popisowymi rolami m.in. Marcina Dorocińskiego Wśród lipcowych propozycji w CANAL+ online znajdziecie też thriller " Stillwater " z poruszającą kreacją Matta Damona , a także brytyjski miniserial " Ridley Road " o uciekającej przed opresyjną rodziną dziewczynie, która trafia w szeregi neonazistowskiej bojówki.Poniżej przygotowaliśmy dla Was kilka najciekawszych propozycji. Dajcie znać, co planujecie oglądać.W swoim nowym filmie Ridley Scott sięga po autentyczną historię, jaka miała miejsce w XIV-wiecznej Francji. Doszło wtedy do słynnego pojedynku między rycerzami Jeanem de Carrougesem i Jacques'em Le Grisem. Obaj panowie stanęli w szranki, by rozstrzygnąć, czy oskarżenia o gwałt, jakie rzuciła na Le Grisa żona de Carrougesa, były prawdziwe. By dotrzeć do sedna konfliktu, Scott sięga po ciekawy zabieg – znane wydarzenia przedstawia z trzech różnych perspektyw. Każda kolejna optyka odsłania przed widzami nowe fakty, tym samym zbliżając nas do prawdy. Seans " Ostatniego pojedynku " jest więc nie tylko ciekawym filmowym doświadczeniem, ale i kamyczkiem w dyskursie na temat przemocy wobec kobiet. Jeśli to Was nie przekonuje, bez wątpienia zrobią to zapierające dech scenerie i gwiazdorska obsada: Jodie Comer Bill to twardziel, który ma sporo na sumieniu. Najlepsze lata swojego życia spędził na platformie wiertniczej, pijąc i ćpając, by jakoś poradzić sobie z ciężarem dnia codziennego. Niespodziewanie szansą na odkupienie okazuje się dla niego wiadomość, że jego dawno niewidziana córka trafiła do więzienia w Paryżu za zamordowanie swojej dziewczyny. Dziewczyna twierdzi, że jest niewinna. Bill wyruszy do obcego kraju, by ją ratować. Nie znając języka, ani francuskiego systemu prawnego, stanie do walki za wszelką cenę o sprawiedliwość i wolność dla swojej córki. Ktoś słusznie zauważył, że to wariacja na temat przygód Jasona Bourne'a, gdyby ten wybrał alternatywną ścieżkę kariery. Zamiast zawrotnych scen akcji spodziewajcie się jednak nieśpiesznego tempa i wzruszeń. A to wszystko od nagrodzonego Oscarem za scenariusz " Spotlight Poznajcie Rona, wycofanego nastolatka, który nie ma ani przyjaciela, ani nawet podręcznego robota. Kiedy w końcu go dostaje, okazuje się, że maszyna jest zepsuta. Jak czytamy w recenzji: "usterki, z jakimi zmagają się bohaterowie, choć przekomiczne, są w istocie metaforą rodzącej się między nimi więzi". Przygotujcie się więc na masę błyskotliwego humoru i łzy wzruszenia. W opowieści o dorastaniu w świecie zdominowanym przez technologię trudno bowiem nie dostrzec prawdy o otaczającym nas świecie.Składający się z czterech godzinnych odcinków miniserial " Ridley Road " opowiada prawdziwą historię, która miała miejsce w Londynie w latach 60. ubiegłego wieku. Jego bohaterka Vivien ucieka z domu po tym, jak jej ortodoksyjni żydowscy rodzice zaaranżowali jej ślub. Dziewczyna wyrusza do tętniącego życiem Soho na spotkanie ze swoją prawdziwą miłością. Na miejscu trafia w samo centrum walki z faszyzmem. Namówiona przez przyjaciół wstępuje w szeregi neonazistowskiej bojówki, by szpiegować ją od środka. Na jej szczęście i nieszczęście, zaczyna się nią interesować charyzmatyczny przywódca organizacji. Jak czytamy w opisie: to opowieść o zwykłych ludziach, którzy dokonali niezwykłych rzeczy. Twórcy zapowiadają romantyczne łamane na brutalne łamane na poruszające kino akcji. Nas przekonują dodatkowo piękne kostiumy oraz świetny w swojej roli Rory Kinnear Oto opowieść o Romeo i Julii z kart polskiej historii. Mamy rok 1968. Z uczelni wyrzucani są studenci, a z Teatru Narodowego znikają "Dziady". W podzielonym kraju Hania i Janek walczą o swoje uczucie – co nie jest łatwe, bo ich rodziny znajdują się po przeciwnych stronach barykady. Mimo poważnej tematyki dużo tu lekkości i młodzieńczej energii. Vanessa Aleksander Ignacy Liss są tak urokliwi w swoich rolach, że trudno nie kibicować ich bohaterom. A to wszystko na tle złożonej sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju. Warto cofnąć się w czasie, by lepiej zrozumieć teraźniejszość.Kto powiedział, że na weselu potrzebni są państwo młodzi? Na pewno nie teściowie! Szczególnie gdy kosztowało kupę pieniędzy. Pomysł na to, by zderzyć ze sobą dwie skrajnie różne rodziny sfrustrowane faktem, że ich dzieci mimo olbrzymich kosztów i długich przygotowań nie wzięły ślubu, jest rozbrajający w swojej prostocie. Oto bowiem Polska w pigułce. Twórcom udało się uchwycić sedno naszej swadliwej natury i jak na dłoni pokazać narodowe przywary. Gdy wesele się rozkręca, spadają bowiem wszystkie maski i puszczają hamulce. Niby znamy takie wesela, ale jeszcze na żadnym tak głośno się nie śmialiśmy. A na ekranie ulubieńcy polskiego kina: Maja Ostaszewska Adam Woronowicz . Żal nie przyjąć zaproszenia.Kamienica na Mokotowie. Spokój jej mieszkańców burzy pojawienie się rzekomego właściciela nieruchomości. Mężczyzna nie cofnie się przed niczym, by eksmitować wszystkich jej lokatorów. I z większością rodzin to mu się udaje. Poza Janiną Markowską, która jest zdeterminowana, by walczyć o swoje prawa i mieszkanie. Pewnego dnia kobieta znika. Śledztwo w jej sprawie zaczyna stopniowo odkrywać kolejne poziomy złożonej intrygi, w którą zamieszane są wysoko postawione osoby w mieście. Jeśli historia wydaje Wam się znajoma, to bardzo słusznie. " Lokatorka " inspirowana jest losami autentycznej działaczki Jolanty Brzeskiej, której spalone zwłoki zostały znalezione w lesie. Film Michała Otłowskiego ujawnia szokujące fakty w sprawie i zabiera ważny głos w temacie nielegalnych eksmisji.