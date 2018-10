LeBron James zapowiada nowy "Piątek trzynastego"

Po olbrzymim sukcesieta wiadomość była tylko kwestią czasu. Portal Bloody Disgusting ujawnił (co później potwierdziły i Deadline i The Hollywood Reporter), że w przygotowaniu jest, czyli nowy reboot. Co ciekawe, oryginał powstał również w efekcie wielkiego sukcesuZa nową odsłonę odpowiadać będzie LeBron James , który najwyraźniej uparł się, że odświeży wszystkie swoje ulubione filmy z dzieciństwa. Koszykarz już zaangażowany jest w produkcję nowej wersji, a teraz będzie współproducentem. Projekt powstanie we współpracy z Vertigo Entertainment i scenarzystą oryginału Victorem Millerem Czy jednak są realne szanse na powstanie? Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Marka jest bowiem od kilku lat przedmiotem sporu sądowego. Miller walczy o odzyskanie praw, które są w posiadaniu producentów oryginału oraz reżysera, Seana S. Cunninghama . Pod koniec września sąd pierwszej instancji stanął po stronie scenarzysty.Ale wyrok, od którego Cunningham z całą pewnością będzie się odwoływał, tylko skomplikował sprawy. Miller odzyskał prawa do miejsc, wątków i postaci, jednak tylko tych związanych z pierwszym. A to oznacza, że temat tego, kto ma prawa do postaci dorosłego Jasona Voorheesa, nie została rozstrzygnięta. Miller otrzymał też prawa do filmu na Stany Zjednoczone, ale znaczna część zagranicznych praw pozostała w rękach Cunninghama i związanych z nim producentów.Zanim James i Vertigo wprowadządo kin, będą też musieli porozumieć się z New Line Cinema i Platinum Dunes, którym to wytwórniom może należeć się rekompensata lub część zysków z tytułu posiadania praw doZ drugiej strony sukcesy odświeżonych horrorowych marek () może zmotywować strony do znalezienia porozumienia i realizacji filmu, który ma zadatki do być box office'ową żyłą złota.