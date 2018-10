Liam Hemsworth dilerem w tarapatach

Getty Images © Robin Marchant



) i Vince Vaughn ) zagrają główne role w niezależnym filmie. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza aktor Clark Duke ), dla którego będzie to debiut pełnometrażowy. Duke również w filmie wystąpi.Bohaterami filmu są dwaj dilerzy ( Hemsworth Duke ), którzy pracują dla gangstera imieniem Frog ( Vaughn ). Nigdy go nie widzieli na oczy. To się jednak zmieni, kiedy rutynowa dostawa zmienia się w katastrofę o dramatycznych konsekwencjach.Zdjęcia rozpoczną się przed końcem tygodnia w Alabamie.