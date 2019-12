Lily James w ekranizacji "Pogoni za miłością"

Getty Images © Samir Hussein



) zagra główną rolę w ekranizacji powieści Nancy Mitford . Autorką scenariusza i reżyserką filmu jest Emily Mortimer daje barwny portret ziemiańskiej rodziny, ironiczny i nostalgiczny zarazem, który został napisany na kanwie wspomnień autorki z okresu międzywojennego, II wojny światowej i czasów bezpośrednio po niej. Narratorka Fanny spędza wakacje w Alconleigh, posiadłości wujostwa, wśród licznego ciotecznego rodzeństwa. Przyjaźni się ze swoją rówieśnicą Lindą, i to Linda, piękna wrażliwa i nieobliczalna, jest właściwą bohaterką powieści. Życie we dworze toczy się blisko natury, głównymi wydarzeniami są polowania. Pan domu, kapitalnie odmalowany wuj Matthew utrzymuje twardy reżim, ale dzieci mają własne sekrety, swoją kryjówkę i tajemne zebrania, a nastoletnie Fanny i Linda marzą o miłości, snując na jej temat najrozmaitsze fantazje. (opis wydawcy)Film powstaje dla telewizji BBC One.