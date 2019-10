MCU: James Gunn rozczarowany słowami Martina Scorsese

Getty Images © Dominique Charriau



Jeśli byliście wczoraj w internecie, wiecie doskonale, że Martin Scorsese nie ma zbyt dobrego zdania o produkcjach z filmowego uniwersum Marvela. A co o jego słowach sądzi jeden z filarów tegoż uniwersum, James Gunn Scorsese przyznał, że spędził z superbohaterami Marvela kilka chwil i próbował przekonać się do MCU, jednak dla niego "nie jest to kino", a raczej - nawet uwzględniając precyzyjną machinę realizacyjną oraz zaangażowanie utalentowanych aktorów - współczesny "park rozrywki":Na Twitterze zawrzało. Scenarzysta C. Robert Cargill nazwał Scorsesego geniuszem, ale ze smutkiem skonstatował:. W nieco lżejsze tony uderzył wspomniany Gunn I dodał:A Wy, co sądzicie o słowach reżysera? Potraktował filmowców z MCU niesprawiedliwie? A może trafił w punkt? Które filmy powinien nadrobić, żeby zmienić zdanie? Albo utwierdzić się w swojej racji?