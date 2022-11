MDAG: "Całe to piękno i krew", zdobywca Złotego Lwa, w programie

Znamy już dwa pierwsze tytuły, które pojawią się w programie jubileuszowej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. W maju 2023 roku publiczność będzie mogła zobaczyć filmy, które niezwykle ciepło zostały przyjęte przed kilkoma tygodniami podczas festiwalu w Wenecji. Jeden z nich, " Całe to piękno i krew " ("All the Beauty and the Bloodshed") Laury Poitras otrzymał najważniejszą nagrodę festiwalu - Złotego Lwa, zyskał już dystrybutorów na całym świecie, a światowe media już rozpisują się o jego ogromnym sukcesie. Drugi, " Innocence ", Guya Davidiego , został doceniony przez prasę za zdolność "bycia równocześnie brutalnie przyziemnym, jak i niewyobrażalnie poetyckim" (Cineuropa). Oba filmy będą miały podczas MDAG swoje polskie premiery.Jubileuszowa 20. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl Nagrodzone Złotym Lwem " Całe to piękno i krew " ("All the Beauty and the Bloodshed") Laury Poitras , zdobywczyni Oscara za film " Citizenfour ", to opowieść o Nan Goldin . Punktem wyjścia jest dla Poitras walka wybitnej fotografki i aktywistki z współodpowiedzialnym za plagę uzależnień od opioidów przedsiębiorstwem Purdue Pharma. W filmie poznajemy także przeszłość Goldin , która miała odwagę zwrócić uwagę świata na ludzi wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Na swoich fotografiach od lat 70. uwieczniała życie osób LGBT+, pokazała rewolucję seksualną i epidemię HIV, pochyliła się nad ludźmi, których życie legło w gruzach z powodu uzależnień. Historia jej życia jest barwna, pełna zawirowań, momentów krytycznych i wielkich sukcesów. Teraz staje do walki z rodziną miliarderów, którzy chętnie finansują najważniejsze instytucje kultury, równocześnie przyczyniając się do cierpienia setek tysięcy ludzi. Czy Goldin dopnie swego i nazwisko rodziny Sacklerów zniknie z listy dobroczyńców Metropolitan Museum of Art, Tate Museum, Luwru czy nowojorskiego Muzeum Guggenheima?Drugim filmem, który programerzy Millennium Docs Against Gravity przywieźli z Wenecji, jest " Innocence Guya Davidiego . Izraelski reżyser jest doskonale znany festiwalowej publiczności z filmu " Pięć rozbitych kamer ", nagrodzonego w 2012 roku Grand Prix - Nagrodą Banku Millennium. Tym razem reżyser ukazuje niszczycielskie skutki, jakie dla izraelskiej młodzieży i całego społeczeństwa ma obowiązkowa służba wojskowa, promowana przez państwo jako nieszkodliwa tradycja i obowiązkowy rytuał przejścia. Udaje mu się równocześnie pokazać w sposób bardzo dosłowny i przyziemny los młodych chłopaków i dziewczyn odbywających obligatoryjną służbę wojskową, ale równocześnie stworzyć poetycką, wielowymiarową historię bezsilnych jednostek w zderzeniu z opresyjnym systemem. Film był w Wenecji prezentowany w sekcji Orizzonti, doceniającej innowacyjne, wytyczające nowe ścieżki w kinie sposoby patrzenia na rzeczywistość.Już niedługo poznamy kolejne filmy, które będą miały swoje premiery w czasie MDAG 2023.Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).