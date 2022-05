Najważniejsze wydarzenia drugiego tygodnia 19. MDAG online

21/05, 18:00, Facebook i YouTube MDAG: Jak zostać mordercą? Rozmowa z Łukaszem Wrońskim

01/06, 18:00, Facebook i YouTube MDAG: Czy filozofia może pomóc przerwać łańcuch przemocy? Debata wokół filmu "Młody Platon"

02/06, 18:00, Facebook i YouTube MDAG: O reżyserkach zaangażowanych społecznie. Spotkanie z Lidią Dudą

03/06, 18:00, Facebook i YouTube MDAG: Czy psychodeliki mogą pomóc nam żyć świadomie i szczęśliwie?

04/06, 12:00, Facebook i YouTube MDAG: Audioteka x MDAG - webinar "O tworzeniu form dokumentalnych w branży audio"

Spotkania na TikToku

#ClimateConnect - globalna dyskusja o wpływie zmian klimatu na życie ludzi

Niemal każdego dnia podczas części online 19. Millennium Docs Against Gravity na publiczność czekają rozmowy na żywo, zarówno w social mediach festiwalu (YouTube, Facebook), jak i na platformie TikTok.W drugim tygodniu trwania festiwalu, podczas którego pod adresem mdag.pl można zobaczyć ponad 120 filmów dokumentalnych, odbędą się następujące wydarzenia towarzyszące:Parter medialny: Tygodnik Polityka- dowiemy się od Łukasza Wrońskiego, autora książek "Seryjni i wielokrotni mordercy" i "W umyśle mordercy".Gość:Łukasz Wroński, psycholog - seksuolog, pracujący na oddziale psychiatrycznym, biegły sądowy, profiler kryminalny.Prowadząca:Katarzyna Czarnecka - Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych Studiów polsko-żydowskich przy Instytucie Badań Literackich PAN. W POLITYCE od 2015 r. Młody Platon " to opowieść o dyrektorze katolickiej szkoły, który pomaga uczniom z jednej najbardziej niebezpiecznych dzielnic Belfastu odnaleźć siebie. Pan McArevey robi to poprzez naukę filozofii i krytycznego myślenia. To wzruszający obraz pełen nadziei. Mądrość starożytnych Greków i podważanie aksjomatów zasłyszanych w domu dają uczniom pana McAreveya szansę na przyszłość bez przemocy. Czy lekcje z " Młodego Platona " można przenieść w jakiś sposób na grunt Polski? Czy odpowiedzią na wiele konfliktów i napięć społecznych jest nauka krytycznego myślenia w szkołach?Goście:Hanna Zielińska - dziennikarka. Studiowała filozofię. Przez szesnaście lat prowadziła audycje w Radiu TOK FM.Maciej Winiarek – trener, edukator i ekspert specjalizujący się w myśleniu krytycznym. Od 15 lat zaszczepia myślenie krytyczne w polskiej edukacji.Dr Piotr Stankiewicz - pisarz, filozof, twórca i nauczyciel reformowanego stoicyzmu. Jest autorem bestsellerowej "Sztuki życia według stoików".Prowadząca:Zuzanna Piechowicz - dziennikarka, trenerka, popularyzatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym. W Radiu TOK FM prowadzi audycje "Praca od podstaw", "Dobra terapia" i podcasty "Szkoda czasu na złe seriale" oraz "Dobra praca".Parter medialny: miesięcznik "Zwierciadło" Lidia Duda jest zaangażowaną społecznie autorką reportaży, filmów i seriali dokumentalnych, wielokrotnie nagradzanych. Doceniona m.in. za " Nie zgadzam się na świat, w którym żyją moi bohaterowie " (2002), czy " U nas w Pietraszach " (2002). Po emisji " Nie zgadzam się na świat, w którym żyją moi bohaterowie " (film o chłopcach w wieku od 7 do 14 lat, którzy żyją na ulicy) zorganizowano specjalne posiedzenie sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży. Natomiast dokument " U nas w Pietraszach " (opowieść kilkuletniego chłopca o życiu w popegeerowskiej wsi) spowodował, że minister Barbara Labuda powołała zespół, który miał opracować program pomocy dla popegeerowskich wsi. Jej najnowszy film pt. " Pisklaki " można było premierowo zobaczyć na MDAG. Film jest dostępny także w odsłonie online festiwalu.Gościni: Lidia Duda Prowadząca:Zofia Fabjanowska-Micyk - szefowa działu kultury miesięcznika "Zwierciadło".Partner medialny: Noizz.plPodróż eksplorująca temat mistycznych objawień doświadczanych przez medytację i psylocybinę. Aby zrozumieć, w jaki sposób psychodeliki ujawniają naturę ludzkiej świadomości, psychiatra Franz Vollenweider i mistrz zen Vanja Palmers przeprowadzili na medytujących mnichach zen szczególny eksperyment, opisany w magazynie "Nature" w 2020 roku.Na majestatycznej szwajcarskiej górze Rigi połowie z nich podano psylocybinę, a połowie placebo, aby sprawdzić, co się stanie, gdy podamy psychodeliki doświadczonym mnichom, którzy nigdy wcześniej ich nie stosowali. Co stało się w wyniku tego eksperymentu? Czy psychodeliki mogą pomóc w badaniu świadomości i mogą okazać się przydatne w budowaniu poczucia szczęścia? O tym porozmawiają nasi eksperci - Jan Szczypiński i Maciej Lorenc.Goście:Jan Szczypiński - neuronaukowiec, absolwent studiów magisterskich z kognitywistki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i aktualnie doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.Maciej Lorenc - ukończył socjologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki "Czy psychodeliki uratują świat?" (Krytyka Polityczna, 2019), członek zarządu Polskiego Towarzystwa PsychodelicznegoWspółorganizator: audioteka.plJak zrobić dobry reportaż w formie audialnej? Na co zwracać uwagę podczas zbierania materiału? Jak pracuje się nad stroną dźwiękową? O tym, czy brak warstwy wizualnej jest jakimkolwiek ograniczeniem oraz czy dokument w formie audio wymaga więcej pracy od twórcy, opowiedzą autorzy najchętniej słuchanych reportaży Audioteki: Wojciech Oleksiak, Katarzyna Szczerba oraz Dionisios Sturis. Spotkanie poprowadzi Head of Production Audioteki, Aleksandra Dąbrowska.Goście i gościni:Wojtek Oleksiak - producent radiowy i twórca podcastów, kompozytor i sound designer. Producent podcastu The Europeans, stały współpracownik NPR Rough Translation. Współautor audioreportażu "Supernowa. Historia Arkadiusa". Twórca anglojęzycznych podcastów Stories From The Eastern West, Rebel Spirits i The Final Curtain. Katarzyna Szczerba - realizatorka i montażystka dźwięku. Na swoim koncie ma ponad 100 projektów, m.in. filmy " Obiekt ", " Wszystkie nieprzespane noce " czy " Komunia ". Nagrodzona Cinesonika Award, Fisheye Best Use of Sound Award i „Andrei Toncu" Best Sound Design Award. Absolwentka Berlinale Talents 2017. Z form audio współtworzyła "Czarny Romans" i "Lodową Przełęcz".Dionisios Sturis - nagradzany dziennikarz i pisarz, autor licznych reportaży prasowych i radiowych oraz książek reporterskich (m.in. "Grecja. Gorzkie Pomarańcze", "Gdziekolwiek mnie rzucisz", "Zachód słońca na Santorini") i książki kucharskiej "Kalimera. Grecka kuchnia radości". Współtwórca audioreportażu "Głosy. Co słyszał morderca?" i "Czarnego Romansu".TikTok to nowy partner festiwalu. To bijąca rekordy popularności platforma rozrywkowa, która doskonale udowadnia na co dzień, że krótka forma nie tylko nie stanowi blokady dla kreatywności, ale wręcz pomaga ją wyzwolić i stworzyć fantastyczne, jakościowe treści.TikTok MDAG: https://www.tiktok.com/@millenniumdocsag01/06, 20:00: Rozmowa wokół filmu " ojciec.syn " - gość: reżyser Jakub Gomółka 02/06, 20:00: Rozmowa wokół filmu " Silent Love " - gość: reżyser Marek Kozakiewicz 03/06, 20:00: Rozmowa wokół filmu " Najgłośniej słychać milczenie " - gościni: reżyserka Anna Konik W tym roku partnerem festiwalu jest także Komisja Europejska, która zwraca uwagę na problem zmian klimatycznych:Zmiany klimatu są aktualnie najbardziej pilnym i definiującym naszą rzeczywistość problemem. Jaki jest ich bezpośredni wpływ na życie człowieka?Ich skutki odczuwają już kraje na całym świecie.O ile zmiany klimatyczne dotykają wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, ich wpływ na najbardziej wrażliwe grupy społeczne jest jeszcze bardziej niszczycielski.Każdego roku miliony ludzi zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów z powodu coraz częstszych klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, cyklony, susze i pożary lasów. Tylko w 2020 taki los spotkał 30,7 mln osób, czyli ponad 75 proc. wszystkich tych, którzy według szacunków zostali w tym roku wewnętrznie przesiedleni. Do 2050 r. liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej może wzrosnąć do ponad 200 mln rocznie.W 2021 r. Unia Europejska przeznaczyła 150 mln euro na pomoc społecznościom dotkniętym zagrożeniami naturalnymi. Środki te zostały przeznaczone na zaspokojenie pilnych potrzeb, takich jak pomoc żywnościowa, ochrona zdrowia, dostęp do wody, urządzeń sanitarnych i schronienia oraz odbudowa podstawowej infrastruktury. Co roku UE przeznacza ponadto średnio 50 mln euro z rocznych funduszy humanitarnych na ukierunkowane działania w zakresie gotowości na wypadek katastrof. Zmiany klimatyczne zaostrzają istniejące kryzysy humanitarne, zaburzając skuteczność operacji pomocowych.Ostatnie lata pokazały, że również kraje europejskie nie są odporne na zmiany klimatu. Od potężnych opadów deszczu i po-wodzi w Niemczech, Holandii i Belgii po pożary lasów w Grecji i Hiszpanii – wszędzie na świecie katastrofy spowodowane zmianami klimatu stają się coraz częstsze i bardziej niszczycielskie.Poprzez kampanię #ClimateConnect UE chce zaprosić młodych Europejczyków do globalnej dyskusji na temat wpływu zmian klimatu na nasze życie.Aby rzucić nieco światła na to, jak zmiany klimatu wpływają na życie młodych ludzi z wrażliwych i narażonych na niebezpieczeństwo grup społecznych, #ClimateConnect przybliża osobiste historie Karen z Republiki Dominikany oraz Britty i Jaqueline z Zimbabwe. W obu tych krajach UE zapewnia obecnie bezpośrednią pomoc, mającą na celu wsparcie programów gotowości na wypadek katastrof oraz programów edukacyjnych, nastawionych na poprawę reakcji lokalnych społeczności na ekstremalne zjawiska pogodowe.Dowiedz się więcej o kampanii #ClimateConnect na:www.ec.europa.eu/climate-connectCzęść online 19. Millennium Docs Against Gravity odbywa się w dniach 24 maja - 5 czerwca na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).