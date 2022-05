Jakie filmy zobaczyć w weekend na Millennium Docs Against Gravity?

Rozpoczął się pierwszy weekend części online festiwalu Millennium Docs Against Gravity . Publiczność ma do wyboru ponad 120 filmów z całego świata, w tym największe hity części kinowej, które wypełniały sale festiwalowych kin. W tym roku część online trwa tylko do 5 czerwca, więc warto zaplanować filmowy maraton w czasie weekendu. Swoje typy okazuje dyrektor artystyczny MDAG - Karol Piekarczyk.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/poznalismy-sie-w-wirtualnej-rzeczywistosci Pierwszy w historii film zrealizowany w wirtualnej rzeczywistości na platformie VRChat jest w swojej narracji klasycznym (w najlepszym tego słowa znaczeniu) filmem dokumentalnym. Joe Hunting, który razem z bohaterką filmu Jenny byli u nas na festiwalu, jest najmłodszym reżyserem, który kiedykolwiek walczył o nagrodę główną na MDAG, a w Konkursie Głównym otrzymał wyróżnienie. Piękny, śmieszny i czuły film o miłości, przyjaźni i lepszych stronach ludzkiej natury.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/krowa Dwukrotnie nagrodzona na naszym festiwalu (Green Warsaw Award i Nagroda Canon za Najlepsze Zdjęcia). Jak napisało IndieWire, "film Andrei Arnold uczy nas empatii do zwierząt lepiej niż jakakolwiek produkcja Disneya". Podpisuję się pod tą recenzją obiema rękami i zachęcam do spędzenia seansu z krową Lumą, naprawdę wyjątkową bohaterką.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/i-get-knocked-down Jednym z gości tegorocznego festiwalu był Dunstan Bruce z zespołu Chumbawamba (tak, ja też znałem tylko jedną piosenkę). Publiczność pokochała Dunstana, a on zagrał DJ set, z którego dochód przekazał osobom dotkniętym wojną. Jak to jest nagrać jeden duży hit? Czy Dunstan to punk, który sprzedał duszę korporacyjnemu diabłu? Śmieszny, aktywistyczny, momentami surrealistyczny, bardzo brytyjski portret zespołu – w sam raz na weekend.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/kiedys-bylismy-dzieciakami Utrzymując się na skraju popkultury, możemy ruszyć na plan filmu Larry’ego Clarka i Harmony Korine’a z 1995 roku - "Dzieciaki". Stał się kultowym obrazem, ale pojawia się wiele kontrowersji związanych z jego powstawaniem. Twórcy szukają odpowiedzi, jak naprawdę wyglądała produkcja filmu, ale także co stało się później z tytułowymi dzieciakami?Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/marzenia-w-hotelu-chelsea Na korytarzach tego legendarnego hotelu wydaje się, że nadal słychać głosy Patti Smith, Janis Joplin czy Jima Morrisona, którzy tu mieszkali. Głównym bohaterem tego filmu jest niewątpliwie budynek sam w sobie, jednak ważne role grają tu nie tylko duchy, ale też obecni mieszkańcy i mieszkanki, którzy stworzyli w nim osobliwą rezydencję, gdzie sztuka nadal odgrywa ważną rolę, a niepewna przyszłość nie wszystkich napawa optymizmem. Marzenia w Hotelu Chelsea to surrealistyczny sen o budynku, który miał niemożliwy do zmierzenie wpływ na naszą kulturę.Film można zobaczyć tutaj: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/jak-przetrwac-pandemie Film kolejnego gościa tegorocznego festiwalu, nominowanego do Oscara® Davida France’a, który w tym roku zasiadł w jury Konkursu Głównego. Nie martwcie się, to nie jest po prostu film o pandemii. To historia procesu powstawania szczepionek, która pokazuje co może nauka kiedy: a) zainwestuje się w nią pieniądze, b) wszyscy nagle się wystraszą, bo to pandemia, która w pierwszej kolejności może dotknąć białego heteroseksualnego patriarchę (w przeciwieństwie do pandemii AIDS, o której opowiadał pierwszy film France’a). Bardzo dobry akces to decydentów oraz zaplecza dużych firm farmaceutycznych pozwala France’owi zobaczyć, jak polityka i biznes nieustannie nami rządzą i co można by osiągnąć, gdyby świat wyglądał trochę inaczej.Część online 19. Millennium Docs Against Gravity odbywa się w dniach 24 maja - 5 czerwca na stronie mdag.pl