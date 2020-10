Maciej Musiałowski w podcaście "Mój Ulubiony Film"

Od 23 października w kinach możecie zobaczyć " Polot ". Z okazji premiery do podcastu Łukasza Muszyńskiego zawitał odtwórca głównej roli w filmie, Maciej Musiałowski . Aktor opowiedział m.in. o swojej miłości do piękna, odreagowywaniu w Maroku roli w " Hejterze ", samochodzie z " Absolwenta ", talencie do polaryzowania otoczenia oraz życiu w czasach pandemii.Podcast dostępny jest zarówno w formie wideo:Jak i audio:Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu możecie słuchać również na Spotify