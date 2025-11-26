Gwiazda "Riverdale" w ekranizacji popularnej książki young adult

"Chasing Red" Isabelli Ronin to powieść z gatunku young adult, która zyskała popularność na platformie Wattpad. Do sieci trafiła informacja, że książka doczeka się ekranizacji.
W szykowanym filmie wystąpią Madelaine Petsch
("Riverdale
") oraz Gavin Casalegno
("Tego lata stałam się piękna
"). Aktorka zagra Veronicę, prymuskę, która za wszelką cenę nie chce stać się kolejną zdobyczą uczelnianego amanta Caleba (nawet pomimo faktu, że między bohaterami iskrzy). Los chce, że Veronica — uciekając przed bolesną przeszłością — w końcu trafia pod dach Caleba. W miarę jak bohaterowie zbliżają się do siebie, zaczynają wychodzić na jaw skrywane tajemnice.
Getty Images © Gareth Cattermole
Film wyreżyseruje Mackenzie Munro
, na podstawie scenariusza Lauren Schacher
. Za produkcję odpowiadają Greg Silverman
i Grant Torre
z Stampede Ventures oraz David Madden
i Jason Goldberg
z Webtoon Productions. Prawa do dystrybucji na świecie zostały już sprzedane m.in. Amazonowi.
Platforma Wattpad stoi także za serią "After
" Anny Todd, która stała się globalnym fenomenem i została zekranizowana w formie pięcioczęściowej serii (zarabiając łącznie 168 mln dolarów). "Chasing Red" to drugi najczęściej czytany anglojęzyczny tytuł platformy - może poszczycić się 261 mln odsłon.
Historia została już zaadaptowana jako komiks Webtoon (24 mln wyświetleń), ukazała się także jako powieść drukowana i powieść graficzna.
"After" - zwiastun"