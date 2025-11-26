Newsy Filmy Sadie Sink zmieni kolor włosów dla Marvela?
Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Sadie+Sink+zmieni+kolor+w%C5%82os%C3%B3w+dla+Marvela-164098
źródło: Getty Images
autor: Charley Gallay
Kwestia, w kogo wcieli się Sadie Sink w widowisku "Spider-Man: Brand New Day", wciąż pozostaje zagadką. Tajemnicę zagęściła właśnie sama zainteresowana, sugerując, że kolor włosów wcale nie musi być główną castingową wskazówką. Co powiedziała gwiazda "Stranger Things" o swojej przyszłości w Marvelu?
 

Sadie Sink komentuje spekulacje wokół swojego dołączenia do MCU



GettyImages-2219233133.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris


Faktycznie, fanowskie spekulacje wokół dołączenia Sadie Sink do uniwersum Marvela oscylują wokół rudowłosych bohaterek: Mary Jane czy Jean Grey. Ostatnio mówiło się też o Rachel Cole-Alves na podstawie zdjęć z planu filmu, na których pojawiła się aktorka. Mimo, że na wspomnianych fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, Sink twierdzi, że ich kolor nie jest wykuty w kamieniu.

Wielu ludzi zapomina, że kolor włosów może się zmienić. Ale tak, rozumiem wszystkie teorie, powiedziała Sadie Sink w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".

Ludzie będą musieli po prostu uzbroić się w cierpliwość. Nie mogę się doczekać, aż skończą się te spekulacje, dodała aktorka.

Sink skomentowała jednak pojawienie się pogłosek o tym, że zagra Jean Grey: To się działo zanim nawet wiedziałam, że będę pracować przy tym filmie. Pomyślałam sobie: "Zaraz! O czym ci ludzie gadają?".

Sink pojawi się nie tylko w "Spider-Man: Brand New Day", ale również w "Avengers: Doomsday".

Kogo zobaczymy w "Spider-Man: Brand New Day"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.  


"Stranger Things" - zwiastun piątego sezonu


 

