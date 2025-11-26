Sadie Sink zmieni kolor włosów dla Marvela?

Kwestia, w kogo wcieli się Sadie Sink w widowisku "Spider-Man: Brand New Day", wciąż pozostaje zagadką. Tajemnicę zagęściła właśnie sama zainteresowana, sugerując, że kolor włosów wcale nie musi być główną castingową wskazówką. Co powiedziała gwiazda "Stranger Things" o swojej przyszłości w Marvelu?
Sadie Sink komentuje spekulacje wokół swojego dołączenia do MCU
Faktycznie, fanowskie spekulacje wokół dołączenia Sadie Sink do uniwersum Marvela oscylują wokół rudowłosych bohaterek: Mary Jane czy Jean Grey. Getty Images © Dimitrios Kambouris
Ostatnio mówiło się też o Rachel Cole-Alves
– na podstawie zdjęć z planu filmu
, na których pojawiła się aktorka. Mimo, że na wspomnianych fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, Sink
twierdzi, że ich kolor nie jest wykuty w kamieniu. Wielu ludzi zapomina, że kolor włosów może się zmienić. Ale tak, rozumiem wszystkie teorie
, powiedziała Sadie Sink
w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Ludzie będą musieli po prostu uzbroić się w cierpliwość. Nie mogę się doczekać, aż skończą się te spekulacje
, dodała aktorka. Sink
skomentowała jednak pojawienie się pogłosek o tym, że zagra Jean Grey
: To się działo zanim nawet wiedziałam, że będę pracować przy tym filmie. Pomyślałam sobie: "Zaraz! O czym ci ludzie gadają?". Sink
pojawi się nie tylko w "Spider-Man: Brand New Day
", ale również w "Avengers: Doomsday
".
Kogo zobaczymy w "Spider-Man: Brand New Day"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
