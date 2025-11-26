Netflix: Top 10 tygodnia – Święta z byłym czy w Paryżu? Oto wybory widzów

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 17-23.11.2025

5 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Musical Fantasy Chris Appelhans USA Animacja Musical Fantasy Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 17-23.11.2025

5 Kryształowa kukułka El cuco de cristal 2025 48m Kryminał Thriller Laura Alvea Hiszpania Kryminał Thriller Catalina Sopelana Álex García (Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

4 Wybuchowy pocałunek Kiseuneun gwaenhi haeseo! 2025 - 1h 7m Komedia rom. Korea Południowa Komedia rom. (Miniserial) Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę.

3 Bitwa samurajów Ikusagami 2025 51m Akcja Kostiumowy Toru Yamamoto Michihito Fujii Japonia Akcja Kostiumowy Jun'ichi Okada Yumia Fujisaki (Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

1 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

Zwiastun serialu "Bestia we mnie"