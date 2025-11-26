Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – Święta z byłym czy w Paryżu? Oto wybory widzów
Netflix: Top 10 tygodnia – Święta z byłym czy w Paryżu? Oto wybory widzów

Netflix: Top 10 tygodnia – Święta z byłym czy w Paryżu? Oto wybory widzów
źródło: materialy promocyjne
Cały świat zdaje się przypominać, że czas leci nieubłaganie. W końcu do Bożego Narodzenia pozostał już tylko miesiąc. Subskrybenci platformy Netflix również zdają sobie sprawę i chętnie wybierają nowe świąteczne premiery. Na podium stanęły rozgrywające się we Francji "Szampańskie święta". W Top 10 znalazły się jeszcze "Święta z eks", które zgromadziły pokaźną widownię jeszcze w zeszłym tygodniu. Tymczasem wśród seriali sukces osiągnęła inna amerykańska produkcja, gatunkowo różna pod każdym względem "Bestia we mnie". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 17-23.11.2025



10
plakat filmu Małe rzeczy

Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Kryminał

Dramat

Thriller

USA

Kryminał

Dramat

Thriller

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

9
plakat filmu Selena y Los Dinos: Historia rodzinna

Selena y Los Dinos: Historia rodzinna

Selena y Los Dinos
2025
1h 57m

Muzyczny

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Muzyczny

Biograficzny

Dokumentalny

Nieznane dotąd materiały i szczere rozmowy składają się na opowieść o życiu i dorobku meksykańsko-amerykańskiej piosenkarki Seleny Quintanilli i jej rodzinnego zespołu.

8
plakat filmu Jolly LLB 3

Jolly LLB 3

2025
2h 37m

Komedia

Indie

Komedia

Wdowa po mieszkańcu małej wioski w Radżastanie, który nie zgadzał się sprzedać swojej ziemi bogatym biznesmenom, wnosi sprawę do sądu. Sprawę prowadzi dwóch prawników o takim samym imieniu.

7
plakat filmu Sny o pociągach

Sny o pociągach

Train Dreams
2025
1h 43m

Dramat

USA

Dramat

Osierocony w młodym wieku Robert (Joel Edgerton) dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

6
plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 31m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

5
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4
plakat filmu Tajemnice rodziny Carmanów

Tajemnice rodziny Carmanów

The Carman Family Deaths
2025
1h 30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Młody mężczyzna zostaje uratowany na morzu, a następnie oskarżony o zabójstwo dwojga członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii.

3
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Sci-Fi

Horror

Meksyk

USA

Sci-Fi

Horror

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

2
plakat filmu W krainie snów

W krainie snów

In Your Dreams
2025
1h 31m

Animacja

Familijny

Przygodowy

USA

Animacja

Familijny

Przygodowy

Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.

1
plakat filmu Szampańskie święta

Szampańskie święta

Champagne Problems
2025
1h 39m

Świąteczny

Komedia rom.

USA

Świąteczny

Komedia rom.

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 17-23.11.2025



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

9
plakat filmu Gdy inni stali z boku

Gdy inni stali z boku

Dangsini jukyeossda
2025 -
1h 2m

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Dwie kobiety - uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć - podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

7
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 2) W drugim sezonie serialu była agentka FBI stara się powrócić do normalności, odzyskać utraconą rodzinę i oczyścić dobre imię.

6
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

5
plakat filmu Kryształowa kukułka

Kryształowa kukułka

El cuco de cristal
2025
48m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

4
plakat filmu Wybuchowy pocałunek

Wybuchowy pocałunek

Kiseuneun gwaenhi haeseo!
2025 -
1h 7m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę.

3
plakat filmu Bitwa samurajów

Bitwa samurajów

Ikusagami
2025
51m

Akcja

Kostiumowy

Japonia

Akcja

Kostiumowy

(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

2
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

1
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

