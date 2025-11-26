Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto zastąpił "Heweliusza"?

Ten moment musiał w końcu nadejść. "Heweliusz", choć dalej chętnie oglądany, nie jest już numerem 1 wśród seriali na platformie Netflix. Przez minione 7 dni widzowie znad Wisły poszukiwali wrażeń przy zupełnie innym tytule, hiszpańskiej "Kryształowej kukułce". A wśród filmów panuje już świąteczna atmosfera. Trzy pierwsze miejsca zestawienia zajęły: komedie romantyczne "Szampańskie święta" i "Święta z eks" oraz familijne "W krainie snów". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.
Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Horror "Tarot: Karta śmierci" opowiada o grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota, aby nigdy nie używać cudzych kart. Nieświadomie uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach. Jeden po drugim stają twarzą w twarz z przeznaczeniem i zaczynają wyścig przed przyszłością przepowiedzianą w kartach.
Osierocony w młodym wieku Robert (Joel Edgerton) dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.
Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.
Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.
Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".
(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.
(Sezon 3) Sezon 3 jest kontynuacją dramatycznych wydarzeń z sezonu 2, gdy zawieszenie Emily w obowiązkach agentki FBI dobiegało końca. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy jedna ze spaw Nicka zagraża życiu rodziny Emily. Próby ujawnienia groźnego spisku prowadzą Emily do Europy. Kobieta zostaje poddana największej próbie i musi znów nauczyć się ufać i kochać, uświadomiwszy sobie, gdzie jest jej miejsce.
(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.
(Sezon 12) Gabi to 11-letnia dziewczynka, która uwielbia koty. Jej najlepszym przyjacielem jest kocur Fred, a ulubioną zabawką - fantastyczny koci domek, w którym każdy pokój urządzono bardzo starannie. Dzięki magicznym uszkom Gabi może zmniejszać się do rozmiaru mikro i spędzać czas z mieszkańcami kociego domku. Razem przeżywają niesamowite przygody.
(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.
(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.
(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
(Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.