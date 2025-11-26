Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto zastąpił "Heweliusza"?
Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto zastąpił "Heweliusza"?

Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto zastąpił &quot;Heweliusza&quot;?
źródło: Materiały prasowe
Ten moment musiał w końcu nadejść. "Heweliusz", choć dalej chętnie oglądany, nie jest już numerem 1 wśród seriali na platformie Netflix. Przez minione 7 dni widzowie znad Wisły poszukiwali wrażeń przy zupełnie innym tytule, hiszpańskiej "Kryształowej kukułce". A wśród filmów panuje już świąteczna atmosfera. Trzy pierwsze miejsca zestawienia zajęły: komedie romantyczne "Szampańskie święta" i "Święta z eks" oraz familijne "W krainie snów". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 17-23.11.2025



10
plakat filmu Mango

Mango

2025
1h 36m

Dramat

Romans

Komedia

Dania

Dramat

Romans

Komedia

Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

9
plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025
2h 47m

Akcja

Dramat

Polska

Akcja

Dramat

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

8
plakat filmu Tajemnice rodziny Carmanów

Tajemnice rodziny Carmanów

The Carman Family Deaths
2025
1h 30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Młody mężczyzna zostaje uratowany na morzu, a następnie oskarżony o zabójstwo dwojga członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii.

7
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

6
plakat filmu Horoskop

Horoskop

Tarot
2024
1h 32m

Horror

USA

Horror

Horror "Tarot: Karta śmierci" opowiada o grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota, aby nigdy nie używać cudzych kart. Nieświadomie uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach. Jeden po drugim stają twarzą w twarz z przeznaczeniem i zaczynają wyścig przed przyszłością przepowiedzianą w kartach.

5
plakat filmu Sny o pociągach

Sny o pociągach

Train Dreams
2025
1h 43m

Dramat

USA

Dramat

Osierocony w młodym wieku Robert (Joel Edgerton) dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

4
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Sci-Fi

Horror

Meksyk

USA

Sci-Fi

Horror

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

3
plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 31m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

2
plakat filmu W krainie snów

W krainie snów

In Your Dreams
2025
1h 31m

Animacja

Familijny

Przygodowy

USA

Animacja

Familijny

Przygodowy

Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.

1
plakat filmu Szampańskie święta

Szampańskie święta

Champagne Problems
2025
1h 39m

Świąteczny

Komedia rom.

USA

Świąteczny

Komedia rom.

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 17-23.11.2025



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

9
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 3) Sezon 3 jest kontynuacją dramatycznych wydarzeń z sezonu 2, gdy zawieszenie Emily w obowiązkach agentki FBI dobiegało końca. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy jedna ze spaw Nicka zagraża życiu rodziny Emily. Próby ujawnienia groźnego spisku prowadzą Emily do Europy. Kobieta zostaje poddana największej próbie i musi znów nauczyć się ufać i kochać, uświadomiwszy sobie, gdzie jest jej miejsce.

8
plakat filmu Mr. Mercedes

Mr. Mercedes

2017 - 2019
1h

Thriller

USA

Thriller

(Sezon 1) Emerytowany detektyw stara się zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża mercedesem w tłum ludzi.

7
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 2) W drugim sezonie serialu była agentka FBI stara się powrócić do normalności, odzyskać utraconą rodzinę i oczyścić dobre imię.

6
plakat filmu Bitwa samurajów

Bitwa samurajów

Ikusagami
2025
51m

Akcja

Kostiumowy

Japonia

Akcja

Kostiumowy

(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

5
plakat filmu Koci Domek Gabi

Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 12) Gabi to 11-letnia dziewczynka, która uwielbia koty. Jej najlepszym przyjacielem jest kocur Fred, a ulubioną zabawką - fantastyczny koci domek, w którym każdy pokój urządzono bardzo starannie. Dzięki magicznym uszkom Gabi może zmniejszać się do rozmiaru mikro i spędzać czas z mieszkańcami kociego domku. Razem przeżywają niesamowite przygody.

4
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

3
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

2
plakat filmu Heweliusz

Heweliusz

2025
1h 2m

Dramat

Katastroficzny

Belgia

Polska

Dramat

Katastroficzny

(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

1
plakat filmu Kryształowa kukułka

Kryształowa kukułka

El cuco de cristal
2025
48m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.


Recenzja serialu "Heweliusz"


