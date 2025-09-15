Newsy Filmy Multimedia Mamy polskie "Apocalypto"? Oto zwiastun filmu "Dziki" Macieja Kawulskiego
Filmy / Multimedia

Mamy polskie "Apocalypto"? Oto zwiastun filmu "Dziki" Macieja Kawulskiego

Informacja nadesłana przez producenta /
https://www.filmweb.pl/news/Mamy+polskie+%22Apocalypto%22+Oto+zwiastun+filmu+%22Dziki%22+Macieja+Kawulskiego-162935
Mamy polskie &quot;Apocalypto&quot;? Oto zwiastun filmu &quot;Dziki&quot; Macieja Kawulskiego
źródło: materialy promocyjne
Fani polskiego kina osadzonego w epoce nie spodziewali się takiego poniedziałku. Do sieci trafił właśnie oficjalny zwiastun filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy filmów "Akademia Pana Kleksa" i "Jak zostałem gangsterem". Produkcja, która przeniesie widzów w mroczne i majestatyczne Karpaty XVII wieku, wejdzie na ekrany kin 2 stycznia 2026 roku.

"Dziki" – zwiastun filmu





"Dziki" – co wiemy?



Historia "Dzikiego" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy. 

Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok ("Kulej", "Jak pokochałam gangstera"). – Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji – przyznaje aktor.



Przy okazji premiery zwiastuna producenci dzielą się także nowymi dodatkami obsadowymi. Do Tomasza Włosoka, który wciela się w głównego bohatera – półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę – dołączają: Leszek Lichota ("Znachor"), Agata Buzek ("Niewinne"), Zofia Jastrzębska ("Kolory zła: Czerwień") oraz debiutująca Angelika Włoch. 

Premiera filmu "Dziki" odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025.

Powiązane artykuły Agata Buzek

Zobacz wszystkie artykuły

Dziki  (2026)

 Dziki

Najnowsze Newsy

Tom Holland nie przestaje się bawić LEGO [WIDEO]

Filmy Box office

Box Office Świat: Japonia podbija kina. "Demon Slayer 2" wraca na szczyt

4 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody

Nagrody Emmy 2025: najlepsze seriale sezonu wybrane. Są zaskoczenia

21 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: Anime rządzi! Sony z najlepszym otwarciem od dwóch lat

41 komentarzy
Filmy

Jakub Ćwiek recenzuje dla nas "Wielki marsz"! Udana ekranizacja Kinga?

24 komentarze

Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych ponownie w Warszawie

Filmy

Wiemy, o czym opowie "Avengers: Doomsday"

15 komentarzy