Mamy polskie "Apocalypto"? Oto zwiastun filmu "Dziki" Macieja Kawulskiego

Fani polskiego kina osadzonego w epoce nie spodziewali się takiego poniedziałku. Do sieci trafił właśnie oficjalny zwiastun filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy filmów "Akademia Pana Kleksa" i "Jak zostałem gangsterem". Produkcja, która przeniesie widzów w mroczne i majestatyczne Karpaty XVII wieku, wejdzie na ekrany kin 2 stycznia 2026 roku.
"Dziki" – zwiastun filmu
"Dziki" – co wiemy?
Historia "Dzikiego
" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.
Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok
("Kulej
", "Jak pokochałam gangstera
"). – Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji
– przyznaje aktor.
Przy okazji premiery zwiastuna producenci dzielą się także nowymi dodatkami obsadowymi. Do Tomasza Włosoka
, który wciela się w głównego bohatera – półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę – dołączają: Leszek Lichota
("Znachor
"), Agata Buzek
("Niewinne
"), Zofia Jastrzębska
("Kolory zła: Czerwień
") oraz debiutująca Angelika Włoch.
Premiera filmu "Dziki
" odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025.