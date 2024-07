"Lalka": będzie nowa ekranizacja książki Bolesława Prusa! Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia

"Lalka" powraca na ekrany

Za kamerą stanie(" Niebezpieczni dżentelmeni "). Autorem zdjęć będzie z kolei sześciokrotny laureat Orłów,(" Boże Ciało ", " Wołyń "). Aktualnie trwa kompletowanie obsady, w której mają znaleźć się największe gwiazdy polskiego kina.- przyznaje Drabik w rozmowie z Filmwebem - Kawalski , który miał już okazję współpracować z Drabikiem przy jednym z odcinków antologii " Planeta Singli. Osiem historii ", dodaje:Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusarozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.Przypomnijmy, że do tej porydoczekała się dwóch ekranizacji. W 1968 roku w kinach zadebiutował Beatą Tyszkiewicz w rolach Wokulskiego i Łęckiej. Z kolei w 1977 roku książkę Prusa przeniósł na ekran w formie serialu Ryszard Ber . Gwiazdami tej produkcji byli Jerzy Kamas Jak sądzicie, kto tym razem powinien wcielić się w słynną parę?