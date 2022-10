Maraton Halloween w Multikinie i Cinema3D. Przeżyj najstraszniejszą noc w życiu

Specjalnie na Halloween mamy dla was MARATON HORRORÓW w wydaniu DE LUXE. Przeżyj Noc Duchów w ciemnej kinowej sali: 4 świetne horrory, w tym aż 3 przedpremierowe.Kup bilety już dzisiaj i przygotuj się na straszliwe spotkania z filmami: GOŚCIE (premiera). Bezlitosny horror psychologiczny, który wdziera się głęboko pod skórę i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. Opowieść o rodzinnych wakacjach w pozornie sielankowym domu, którego gospodarzy lepiej byłoby nigdy nie poznać... OPĘTANA (premiera). Opętane dziecko, indiańskie wierzenia, szczypta magii i tajemnicze zgony w tle. Razem z rodzicami spróbujemy rozwiązać zagadkę ich coraz bardziej niepokojącej córeczki. URBEX (premiera). Youtuber postanawia zrobić streama z samotnej nocki w nawiedzonym domu – co może pójść nie tak? Dla niego wszystko, za to dla widzów szykuje się szampańska zabawa, bo " Urbex " jest pełnym pojechanego humoru połączeniem " Blair Witch Project " i " Martwego zła ". SIEROTA. NARODZINY ZŁA . Krwawa Esther powraca! W prequelu słynnej " Sieroty " poznamy przeszłość kultowej psychopatycznej dziewczynki. Jesteście gotowi na tę straszną prawdę?Maraton Halloween w wybranych kinach sieci Multikinie i Cinema3D.