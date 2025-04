Maraton włoskich produkcji 5 kwietnia w Multikinie

W ramach Maratonu z włoskim kinem w kinach sieci Multikino zostaną zaprezentowane trzy produkcje: " Bogini Partenope " w reżyserii Paolo Sorrentino (" Młody Papież ", " Wielkie piękno "), " Queer Luki Guadagnino (" Tamte dni, tamte noce ") oraz przedpremierowo " Diva Futura ".Maraton włoskich produkcji to doskonała okazja do zanurzenia się w fascynującym świecie kina. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 16.30 czyni ten maraton jeszcze bardziej atrakcyjnym, ponieważ w ciągu dnia jesteśmy bardziej wypoczęci i skupieni, co pozwala lepiej śledzić fabułę i docenić detale filmów, a produkcje między innymi Sorrentino Guadagnino zdecydowanie na to zasługują. Ponadto uczestnicząc w tym wydarzeniu następnego dnia nikt nie będzie zmęczony. Maraton filmowy w ciągu dnia pozwala cieszyć się filmami bez konieczności rezygnowania z dobrego snu.Maraton odbędzie się 5 kwietnia o 16.30 w wybranych kinach sieci Multikino: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Leszno, Lublin, Poznań Stary Browar, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, oraz Wrocław Pasaż.Przyjście na świat małej Partenope jest jak narodziny bogini. Na pięknej wyspie Capri objawia się kobieta idealna, która swą niezwykłą urodą zniewala mężczyzn, jednocześnie wymykając się ich żądzom. Ambitna, ogromnie ciekawa świata, nade wszystko ceni sobie wolność i szukanie własnej drogi przez życie. Od spotkanych na niej mężczyzn, amerykańskiego pisarza, lubieżnego biskupa czy zakochanego w niej do szaleństwa przyjaciela z młodości, uczy się patrzeć na świat pod różnymi kątami. Zanurzona w tętniącym żywiole neapolitańskiej codzienności nigdy nie daje się zdefiniować i ujarzmić.Odurzające, hipnotyczne kino o poszukiwaniu raju na ziemi, miłosnym głodzie i erotycznej obsesji. " Queer " teleportuje widzów do świata nieposkromionych pragnień, szamańskich rytuałów i zmysłowej, dzikiej natury. Bohaterami są dwaj Amerykanie: posągowo piękny, młody Gene Allerton ( Drew Starkey ), i starszy od niego, zmagający się z uzależnieniami i samotnością William Lee ( Daniel Craig ). Bohaterowie, amerykańscy ekspaci, spotykają się w Meksyku lat 40. i rozpoczynają transową podróż, która zawiedzie ich aż do ekwadorskiej dżungli. Ekranizacja kultowej powieści Williama S. Burroughsa wydobywa z literatury cały wizualny przepych i zmysłowe piękno, jednocześnie nie uciekając od przenikliwego politycznego komentarza. Satyra na pruderyjną i pełną hipokryzji Amerykę splata się tu z najintensywniejszym ekranowym romansem ostatnich lat.Włochy. Kultowe, kolorowe lata 80. i 90. Riccardo Schicchi, założyciel agencji Diva Futura, przekształca wolną miłość w nowy fenomen: pornografię, tworząc gwiazdy jak Cicciolina Moana Pozzi , równocześnie wywierając wpływ także na życie polityczne kraju. Nieznana historia narodzin włoskiego przemysłu pornograficznego i jego późniejszego powolnego upadku ukazana oczami Debory – osobistej sekretarki Riccarda.Szczegółowy repertuar jest dostępny w kasach kin sieci Multikino, na stronie https://multikino.pl/filmy/maraton-woskich-produkcji oraz w aplikacji mobilnej. Nie przegap tej wyjątkowej okazji na filmową podróż do Włoch – kup bilet i poczuj niezapomniany klimat w najlepszym wydaniu!