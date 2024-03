Bob Iger żąda od Marvela wyników, więc "Eternals 2" i inne sequele trafiły do kosza

Nie będzie "Eternals 2" i innych sequeli

Zwiastun filmu "Eternals"

Richtman twierdzi, że ofiarą zmiany układu sił jest m.in. widowiskoSzef Disneya Bob Iger jest jednak przeciwnikiem pomysłu. Nie wierzy bowiem, by sequel miał potencjał, by być box-office'owym hitem.wprowadziło do MCU nową grupę superbohaterów. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach przedstawionych w filmie " Avengers. Koniec gry " muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości.Widowisko nie zostało ciepło przyjęte przez fanów i krytyków. W Ameryce zarobiło 164,9 mln dolarów, a na świecie kolejne 237 mln dolarów.Z tego samego powodu inne kontynuacje także nie mają szans na realizację., ponieważ " Marvels " na całym świecie zarobił tylko 206 milionów dolarów., gdyż " Ant-Man i Osa: Kwantomania " zgarnął globalnie 476 milionów dolarów.Bob Iger zgodzi się tylko na realizację tych kontynuacji, które mają szansę przyciągnąć tłumy.