"Blade" w tarapatach! Reżyser opuszcza film

Yann Demange nie jest już reżyserem "Blade'a"

Czy "Blade" kiedykolwiek powstanie?

Zdaniem The Wrap. Po prostu Marvel oficjalnie nie podał tego do publicznej wiadomości.Prawdopodobnie jego odejście ma związek z kolejnymi problemami ze scenariuszem. Po tym, jak w kwietniu pojawiły się doniesienia o możliwym starcie zdjęć jesienią, w maju dowiedzieliśmy się, że najnowsza wersja scenariusza znów została odrzucona. Nad nową wersją pracuje, weteran produkcji Marvela , ma na swoim koncie teksty do widowiskThe Wrap twierdzi, że Demange odszedł w przyjacielskiej atmosferze. Mała to pociecha dla fanów postaci.Prace nad widowiskiemtrwają już pięć lat. I wciąż nie widać ich końca. Pierwotnie całość miał wyreżyserować. Kiedy w 2022 roku wszyscy szykowali się do wejścia na plan, Tariq porzucił projekt, jako powód podając "różnice artystyczne".To, który ma zagrać tytułową postać, wskazał na nowego reżysera Yanna Demange'a . Niestety w 2023 roku strajki pokrzyżowały plany produkcyjne. Jednak wszystko było gotowe do startu zdjęć. Na kilka tygodni przed pierwszym klapsem Kevin Feige zmienił zdanie co do scenariusza. Projekt został wstrzymany i zatrudniono kolejnego scenarzystę.Doniesienia medialne mówią, że Marvel Studios nie ma pomysłu na widowisko. Na przestrzeni lat pojawiały się liczne wersje scenariusza. W niektórych z nich Blade był postacią drugoplanową. Sytuacja zrobiła się nawet tak napięta, że Mahershala Ali groził odejściem.W tej sytuacji powstaje pytanie: czy, którego premiera wyznaczona jest na listopad 2025 roku, kiedykolwiek powstanie?