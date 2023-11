Tylko jeden film Marvela w kinach w 2024 roku! Za to cztery w 2025!

"Deadpool 3", "Kapitan Ameryka", "Blade" i inne widowiska Marvela z nowymi datami premier

Stan produkcji widowisko Marvela

Zwiastun filmu "Deadpool 2"

Jedynym widowiskiem, jakie na chwilę obecną Marvel planuje wypuścić do kin w przyszłym roku, jest. Ale i jego data premiery uległa zmianie. Film miał pierwotnie trafić do kin w maju. Teraz jego amerykańska data premiery przesunięta została naW lipcu do kin miał wejść. Na to widowisko poczekamy jednak aż siedem miesięcy dłużej. Nowa amerykańska data premiery toNowyprzejął datę wcześniej zarezerwowaną dla widowiska. Ten film opóźni się aż o dziewięć miesięcy, ponieważ ma trafić do amerykańskich kinW grudniu 2024 roku Marvel planował przedstawić światu. Teraz ogłasza premierę widowiska naCzwartym widowiskiem Marvela w 2025 roku będzie. W tym przypadku już wcześniej data została przeniesiona na maj.Zdjęcia do filmuzostały ukończone. Tak poważne opóźnienie daty premiery jest więc sporym zaskoczeniem.Prace nad filmemtrwały, kiedy rozpoczął się strajk. Twórcy zapowiadają jednak ekspresowy powrót na plan zdjęciowy, by zdążyć na letnią premierę.Zdjęcia do filmumiały ruszyć latem, jednak na kilka tygodni przed ich rozpoczęciem Kevin Feige nakazał wstrzymanie prac i przygotowanie nowego scenariusza.Latem miały też rozpocząć się zdjęcia do. Po rozpoczęciu strajku przez aktorów nie było to możliwe.