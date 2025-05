Sukces "Thunderbolts*" zapowiedzią zmian w Marvelu? Szef Disneya odpowiada

"Thunderbolts*" pokazuje zmiany w uniwersum Marvela?

Getty Images © Jesse Grant

Bob Iger na premierze "Thunderbolts*"

O czym opowiada film "Thunderbolts*"?

Zwiastun filmu "Thunderbolts*"

Podczas środowego spotkania z finansistami Iger wypowiadał się na temat przychodów swojej korporacji z ostatnich miesięcy. Podczas chwalenia się rezultatami działań firmy, poświęcił chwilę na opisanie nowej strategii podejścia do marek w relacji do jakości pokazywanych produktów. Szef Disneya wskazał natomiast błędy w myśleniu firmy, a także zmiany, których właśnie jesteśmy świadkami.– przyznał Iger.Wygląda na to, że w Disneyu zapadły decyzje o poświęceniu większej uwagi swoim kinowym tytułom. Jeśli wysokobudżetowe widowiska mają być głównym przedmiotem zainteresowania studia, z pewnością widzowie przekonają się o tym na ekranach. Na razie w planach wciąż są kolejne projekty, zarówno te skierowane na platformę Disney+, jak i na wielki ekran.Najnowszy film ze Studia Marvel " Thunderbolts* " przedstawia nietypową drużynę antybohaterów – Yelenę Belovą ( Florence Pugh ), Bucky’ego Barnesa ( Sebastian Stan ), Czerwonego Strażnika ( David Harbour ), Ghosta ( Hannah John-Kamen ), Taskmastera ( Olga Kurylenko ) i Johna Walkera ( Wyatt Russell ). Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine ( Julia Louis-Dreyfus ). Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?