Niespodzianka od Marvela. "Thunderbolts*" zmienia tytuł!

Poznajcie nowy tytuł "Thunderbolts*"

MOVIE SIĘ: Recenzujemy "Thunderbolts*"

Suicide Squad (recenzja filmu "Thunderbolts*")

Nowy tytuł filmu nie będzie niespodzianką dla osób, które już go widziały – zostaje on bowiem podprowadzony przez fabułę.W finale " Thunderbolts* " szefowa CIA Valentina Allegra de Fontaine ( Julia Louis-Dreyfus ) organizuje konferencję prasową, podczas której przedstawia mediom drużynę bohaterów, dotychczas bardzo nieformalnie nazywających się Thunderbolts.Zmiana tytuły wydaje się więc być elementem kampanii marketingowej filmu i wyjaśnia zagadkową gwiazdkę. W napisach końcowych filmu widnieje zresztą już tytuł "New Avengers".Zobaczcie gwiazdy filmu odsłaniające nowy tytuł filmu:A oto nowy plakat filmu:Najnowszy film ze Studia Marvel, " Thunderbolts* ", przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?