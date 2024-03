Marzec w CANAL+ online: Gala Oscarów i "Zielona granica"! Co jeszcze?

MARZEC W CANAL+ ONLINE. CO WARTO OBEJRZEĆ?

Na co jeszcze warto czekać w marcu wW bibliotece platformy znajdziecie też jeden z najgłośniejszych filmów zeszłego roku –, która była drugą najchętniej oglądaną premierą w kinach w 2023 roku. 24 marca będziecie mogli ją obejrzeć w domowym zaciszu.Kilka dni wcześniej, 19 marca wzadebiutuje czwarta część, która zyskała znaczek jakości Filmweb Poleca. Dlaczego polecamy? Przeczytajcie poniżej i koniecznie sprawdźcie naszą recenzję.Poniżej przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych premier marca w CANAL+ online , a z całą biblioteką platformy można się zapoznaćTo już tuż, tuż! W nocy z 10 na 11 marca (niedziela-poniedziałek) poznamy laureatów tegorocznych Oscarów. O tytuł najlepszego filmu walczą w tym roku m.in. " Barbie ", " Oppenheimer ", " Biedne istoty " i " Strefa interesów ". Który wygra? Czy w tym roku czekają nas niespodzianki i wzruszające przemówienia? Wiemy już na pewno, że podczas gali Ryan Gosling zaśpiewa piosenkę "Im Just Ken". I choćby z tego powodu warto nie przespać tej nocy. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w tym roku transmisja rozpocznie się już o 23:30 relacją z czerwonego dywanu, a gala wystartuje o północy czasu polskiego. Z CANAL+ możemy to przeżyć razem.Najnowszy film Agnieszki Holland to jeden z najbardziej dyskutowanych filmów minionego roku. Nagrodzony trzema statuetkami na festiwalu w Wenecji (w tym nagrodą Specjalną Jury) okazał się drugim najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach w 2023 roku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, właśnie nadarza się okazja, by sprawdzić, czy burzliwe głosy towarzyszące premierze "Zielonej granicy" były słuszne. Główną bohaterką filmu jest grana przez Maję Ostaszewską psycholożka Julia, która szukając ukojenia w leśnej głuszy na granicy polsko-białoruskiej, staje się uczestniczką rozgrywających się tam tragedii. Jako widzowie śledzimy tu też losy syryjskiej rodziny, która zostaje narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz. Film porusza nie tylko bezsilnością bohaterów, ale też głęboko humanistycznym przesłaniem. Wszyscy są tu bowiem ludźmi, którzy wbrew własnej woli zostają uwikłani w polityczną wojnę.Wiele osób twierdzi, że " John Wick " z Keanu Reevesem to jedna z najlepszych serii akcji ostatnich lat. A czwarta część nie odstaje poziomem od poprzednich (znaczek Filmweb Poleca!). Być może nie bez znaczenia jest fakt, że reżyser Chad Stahelski swoje filmowe doświadczenie zbierał na planach jako kaskader. W jego rękach makabryczne sceny akcji wyglądają raczej jak widowiskowe sekwencje taneczne – Reeves bije się na pięści i co mu tak wpadnie w ręce z takim przekonaniem i zaangażowaniem, że trudno oderwać od niego oczy. W czwartej części dodatkowo stawia czoła nowym złoczyńcom na kilku kontynentach. To się nigdy nie znudzi. Park Chan-wook , twórca " Pana Zemsty ", " Oldboya " i " Pani Zemsty ", powraca z nowym filmem. " Podejrzana " nagrodzona Złotą Palmą za reżyserię na festiwalu w Cannes określana jest jako połączenie kina noir z najlepszymi motywami z filmów Hitchcocka . Bohaterem filmu jest policjant, który w trakcie prowadzenia śledztwa zakochuje się w tytułowej podejrzanej o zabójstwo męża. Za każdym razem, gdy pomyślicie w trakcie seansu, że wiecie, dokąd zmierza ta historia, Park Chan-wook zaskoczy Was zmianą tonacji i gatunku, udowadniając, że nie bez powodu uznawany jest za jednego z najlepszych reżyserów na świecie.Kolumbia, rok 1960. Bohater o nazwisku Polsky zaczyna podejrzewać, że jego sąsiadem jest sam Adolf Hitler, który – zgodnie z krążącymi przez lata legendami – wcale nie zginał, tylko podobnie jak wielu innych zbrodniarzy wojennych zaszył się w jakiejś kolumbijskiej wsi. Po przeczytaniu takiego opisu można się spodziewać, że film Leona Prudovskiego będzie łamiącą serce opowieścią o bolesnej traumie. I w pewnym sensie to prawda, ale istotne jest jednak to, w jaki sposób reżyser podchodzi do tego tematu. Prudovski zaskakuje bowiem czarnym humorem i dystansem, z jakim opowiada o tak trudnych tematach. Dzięki temu " Mój sąsiad Adolf " to inteligentna i niepowtarzalna historia, fundująca masę (czasem ze sobą sprzecznych) emocji.Popularny serial medyczny powraca z nowymi odcinkami. A w sezonie 3. jest ich aż 13. Bohater " Nowego życia ", ceniony doktor Bashir Hamed, wciąż układa sobie życie w swojej nowej ojczyźnie, co dla imigranta z Syrii bywa momentami wyjątkowo trudne. Jego bohaterska postawa i dobre serce zjednują mu jednak wiele przychylnych osób, podobnie jak sympatię widzów. W tym sezonie czeka nas podobno cała masa wypadków, tajemniczych chorób i kolejnych przeszkód.Walczący w zeszłym roku o Oscara, a także nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji dokument Laury Poitras opowiada o walce fotografki i aktywistki Nan Goldin , jaką ta stoczyła z osławioną farmaceutyczną dynastią Sacklerów. Jako właściciele firmy Purdue Pharma Sacklerowie dorobili się fortuny na sprzedaży wyniszczającego leku OxyContin, przyczyniając się do kryzysu opioidowego w USA. Sama Goldin uzależniła się od niego, gdy przepisano jej go po operacji kolana. Teraz staje w obronie osób uzależnionych i żąda pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do śmierci pół miliona Amerykanów. Reżyserka łączy tu prywatną opowieść bohaterki z publicznymi faktami, poszerzając spojrzenie na jeden z najbardziej przejmujących skandali farmaceutycznych naszej ery.