Matt Reeves potwierdza początek zdjęć do "The Batman"

Reżyser Matt Reeves oficjalnie potwierdził na Twitterze, że ruszyły zdjęcia do Robertem Pattinsonem w tytułowej roli.Reżyser opublikował zdjęcie filmowego klapsa, przy okazji potwierdzając tytuł widowiska i ujawniając jego logo.Oczywiście, zdjęcia do filmu trwają już od kilku tygodni. W sieci krążą już nieoficjalne zdjęcia planu filmowego m.in. z statystami w mundurach policjantów z Gotham.W obsadzie są również m.in. Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kota, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka oraz Jeffrey Wright wcielający się w komisarza Gordona. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Matt Reeves ).trafi do kin 25 czerwca 2021 roku.