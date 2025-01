WIDEO: Michael C. Hall wraca jako Dexter!

Dexter Morgan żyje, ale czy ma się dobrze? Dowiemy się z "Dexter: Resurrection"

Zwiastun serialu "Dexter: New Blood"

Informację o rozpoczęciu zdjęć do serialuprzekazał sam Michael C. Hall. Odtwórca głównej roli jest już na planie, na którym nagrał tę oto wiadomość dla fanów:Szczegóły fabułynie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że Dexter Morgan przeżył strzał, jaki oddał w jego kierunku Harrison na zakończenie serialu. To zostało potwierdzone w prequelu, który zaczyna się od sceny w szpitalu. Poddawany operacji Dexter ma przebłyski swojej młodości, która stanowi trzon fabularny tamtego serialu.wystąpią również:jako Angel Batista,jako Harrison Morgan orazjako Harry Morgan.Premiera serialu planowana jest na lato.