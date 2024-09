Michael Keaton zmieni nazwisko?

Michael Keaton - co powiedział?

Przypomnijmy, że Michael Keaton tak naprawdę nazywa się Michael Douglas. "Keaton" to jego pseudonim sceniczny, którego używa od 1978 roku. Aktor nie mógł posługiwać się swoim prawdziwym nazwiskiem, gdy pod koniec lat 70. otrzymywał kartę Screen Actors Guild, ponieważ w Hollywood był już jeden Michael Douglas i to niezwykle popularny. Nazwisko "Mike Douglas" także nie wchodziło w grę - tak nazywał się rozpoznawalny wówczas gospodarz talk show.- powiedział Keaton wspominając wybór swojego pseudonimu.W dalszej części wywiadu aktor podzielił się także planem użycia w przyszłości hybrydy obu nazwisk jako oficjalnego nazwiska aktorskiego - "Michael Keaton Douglas". Aktor chciał użyć tej formy już w napisach końcowych do wyreżyserowanego przez siebie niedawno filmu " Zbrodnie pamięci ".mówi Keaton "Zbrodnie pamięci" to drugi film reżyserowany przez Keatona , w którym Knox, płatny zabójca z mroczną przeszłością ma szanse odkupić swoje winy i pojednać się z synem. Aby to zrobić, musi podjąć się ostatniej, szczególnie ryzykownej misji. Wszystko komplikuje postępująca demencja, więc Knox ściga się nie tylko z policją, lecz również z własnymi ograniczeniami. Czas się nieubłaganie kończy, a przeszkód jest coraz więcej. Podobnie jak ubytków w pamięci.