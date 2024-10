Wybieramy najlepsze role Michaela Keatona

Film Alejandro Gonzáleza Iñárritu to drugi przypadek, gdy film z Keatonem w jednej z głównych ról został doceniony Oscarem dla najlepszego tytułu roku. Aktor gra tu postać o przeszłości do złudzenia przypominającej jego własną. Gra gwiazdora, który swoje największe triumfy święcił w kinie superbohaterskim, a dziś świat o nim zapomniał. Ego artysty nie pozwala mu na spokój po życiu w blasku. Dodatkowo nad sztuką, którą próbuje wystawić w Nowym Jorku, zbierają czarne chmury, Problemy osobiste zaogniają sytuację i prowadzą do starcia aktora z własnymi marzeniami o powrocie do chwały i odzyskaniu sławy. Bohater zaczyna prowadzić dialog ze dawnym alter-ego, tytułowym herosem w trykocie, Birdmanem. Złożony portret głównej postaci zasługiwałby na miano świetnego dzięki samej reżyserskiej maestrii. Efektowne filmowe sztuczki w końcu blakną, a na ekranie zostaje jaśniejący Keaton w swojej najlepszej roli. Choć nagrody nie omijały filmu, aktorowi najważniejszą złotą statuetkę sprzed nosa zgarnął Eddie Redmayne (" Teoria wszystkiego ").