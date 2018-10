Michael Keaton zamiast Deppa w szalonej historii Johna McAfee

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



) zagra w kolejnym filmie opowiadającym szaloną, a jednak prawdziwą historię. Został bowiem gwiazdą planowanego od pięciu lat filmu Keaton zajął miejsce Johnny'ego Deppa , o którego udziale pisaliśmy w maju 2017 roku. Niezmiennie za reżyserię odpowiadają Glenn Ficarra Podstawę scenariusza stanowi artykuł magazynu "Wired" pod tytułem "John McAfee's Last Stand". Bohaterem tekstu jest John McAfee, multimilioner i twórca programu antywirusowego McAfee. Mężczyzna wykorzystał fortunę do założenia w środkowoamerykańskiej dżungli własnego królestwa podobnego do tego, które w "Jądrze ciemności" stworzył pogrążony w szaleństwie Kurtz. Z czasem McAfee zaczął coraz bardziej przypominać bohatera książki Josepha Conrada.W obsadzie filmu znalazł się też Seth Rogen ). Wcieli się w dziennikarza magazynu "Wired", który ma przeprowadzić wywiad z McAfeem. Zamiast tego dał się wciągnąć w jego paranoję.