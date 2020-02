Michael Rooker w ekranizacji książki prezydenta Billa Clintona

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Znany ze Michael Rooker dołączył do obsady serialu. Projekt powstaje na bazie książki, którą napisał były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton we współpracy z autorem bestsellerowych cykli "Alex Cross" i "Maximum Ride" Jamesem Pattersonem Bohaterem będzie wiceprezydent USA, który nie miał władzy ani nic do roboty na swoim stanowisku. Niespodziewanie, w połowie pierwszej kadencji, zostaje wyniesiony do rangi prezydenta i natychmiast zostaje wrzucony w sam środek chaosu wywołanego skandalami, kryzysem dyplomatycznymi i konspiracjami ze strony różnych grup interesów. Rooker zagra agenta przydzielonego do ochrony wiceprezydenta, w którego wcieli się David Oyelowo Serial powstaje dla stacji Showtime.