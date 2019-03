BIULETYN: Pierwszy plakat "Dory i miasta złota"

Paramount Pictures zaprezentował pierwszy plakat filmu. [za: Collider]Ogłoszono nominacje do Niemieckich Nagród Filmowych. Wielkim faworytem jest, który zdobył 10 nominacji. [za: The Hollywood Repoter] Leslie Odom Jr. dołączył do obsady prequelupod tytułem. Na razie nie ujawniono, kogo zagra. [za: Deadline] Katherine Heigl zagra jedną z głównych ról w serialu komediowym stacji CBS. Jest to historia kobiety, która wraz z mężem zamierza wychować dzieci obdarzające je miłością i troską, jakich sama w dzieciństwie nie zaznała. Zadanie okazuje się bardzo trudne, ponieważ jej rodzice i rodzeństwo będą się wtrącać na każdym kroku. [za: The Hollywood Reporter] Jennifer Phang została wybrana na reżyserkę filmu. Będzie to historia młodzieżowej powieści, steampunkowej baśni o dziewczynce posiadającej moc nadawania rzeczom i istotom imion. [za: Deadline] Ava DuVernay szykuje dla Oprah Winfrey Network serial-antologię. Każdy sezon ma opowiadać historię jednego związku. Każdy odcinek to jeden dzień z życia pary, który ma istotne znaczenie na kształt relacji. Premiera planowana jest na zimę 2020 roku. [za: Variety] Michelle Dockery i Jaeden Martell zagrają u boku Chrisa Evansa w serialu Apple'a. Jest to ekranizacja powieści Williama Landaya, która w Polsce została wydana pod tytułem "W obronie syna". Andy Barber, prokurator prokuratury w Massachusetts od ponad dwudziestu lat, jest szanowany w swojej społeczności, nieustępliwy na sali sądowej i szczęśliwy w domu z żoną Laurie i z synem Jacobem. Aż pewnego dnia szokująca zbrodnia wstrząsa ich spokojnym miasteczkiem. Zostaje zamordowany szkolny kolega Jacoba. Andy prowadzi śledztwo. I nagle okazuje się, że mordercą może być jego czternastoletni syn... [za: The Hollywood Reporter] Michael Rooker zagra u boku Dylana O'Briena w widowisku. Jest to historia młodego chłopaka, który żyje w postapokaliptycznym świecie pełnym potworów. [za: Deadline] Mindy Kaling szykuje dla Netfliksa komediowy serial o dorastaniu, który inspirowany będzie jej własnym dzieciństwem. Projekt nie ma jeszcze tytułu. [za: Deadline] Andy Garcia został jedną z gwiazd serialu komediowego stacji NBC. Główną rolę już wcześniej otrzymał Kenan Thompson . Będzie to historia wdowca starającego się za wszelką cenę dobrze wychować swoje dzieci. Dlatego też niechętnie godzi się, żeby jego teść, emerytowany policjant, pomógł mu w tym zadaniu. [za: The Hollywood Reporter]Paramount Players zakupił prawa do ekranizacji młodzieżowej powieściJest to historia Jacka, który na imprezie poznaje Kate i z miejsca się w niej zakochuje. Para jest szczęśliwa... przez chwilę, bo pewnego dnia Kate umiera. I wtedy Jack odkrywa, że cofnął się w czasie i znów spotyka zdrową, radosną, promienną Kate. Chłopak postanawia za wszelką cenę zmienić jej losy i uratować ją. Szybko odkrywa jednak, że jego decyzje mają konsekwencje, śmiertelne dla innych, których kocha. [za: Deadline]20th Century Fox TV szykuje serial limitowany na podstawie książki. Jest to historia 11-letniego niewolnika na plantacji trzciny cukrowej na Barbadosie. Chłopak przerażony jest tym, że został wybrany na osobistego służącego brata właściciela plantacji. Okazuje się jednak, że Christopher Wilde jest abolicjonistą, wynalazcą i podróżnikiem. Dzięki niemu chłopiec poznaje zupełnie nowy, ekscytujący świat. [za: Variety]Netflix zakupił prawa do nowej powieści Mary Kubicy, która trafi na rynek w przyszłym roku. Książka nosi tytułi będzie historią Willa i Sadie, którzy odziedziczają dom położony na wysepce u wybrzeży Maine wraz z mieszkającą w nim 16-letnią osieroconą siostrzenicą, która nie cieszy się na ich przybycie. Kiedy w okolicy zaczynają ginąć ludzie, para staje w obliczu zjednoczonej wrogości mieszkańców i konieczności konfrontacji z mroczną przeszłością rodziny. [za: Deadline]Powstanie film na podstawie scenariusza Carla Ellswortha . Jest to historia kobiety, której decyzja, by nacisnąć w klakson wyprowadzi z równowagi niebezpiecznego mężczyznę, co będzie miało poważne konsekwencje. [za: Variety] Hannah Gross dołączyli do obsady reżyserskiego debiutu Viggo Mortensena . Jest to historia Johna Petersena, który mieszka ze swoim partnerem Erikiem i adoptowaną córką Moniką. Jego ojciec Willis to farmer, który wierzy w bardziej tradycyjny model rodziny. Kiedy przybywa zamieszkać z synem, dochodzi do kolizji dwóch światów... [za: Deadline]