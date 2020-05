Mike Flanagan otworzy "The Midnight Club"

Ekipa odpowiedzialna za " Nawiedzony dom na wzgórzu " zaadaptuje na mały ekran popularną powieść grozy dla młodzieży autorstwa Christophera Pike'a - "The Midnight Club". Projekt powstanie oczywiście dla platformy Netflix.Książka ukazała się w 1994 roku. Jej akcja rozgrywa się w Rotterdam Home - hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Grupa pacjentów spotyka się wieczorami, by pod osłoną nocy opowiadać sobie przerażające historie. Wkrótce zawiązują pakt - pierwszy, na którego przyjdzie czas, nawiąże z resztą kontakt po śmierci.Serial ma rozbudowywać literacką historię oraz wykorzystywać wątki z innych książek Pike'a, jak "The Thirst" oraz "Chain Letter", składając się na coś w rodzaju mikro-uniwersum.Showrunnerem i współscenarzystą serialu będzie znany doskonale fanom horroru Mike Flanagan . W jego portfolio znajdziemy takie produkcje jak " Oculus ", " Hush " i " Doktor sen ". A także wspomniany " Nawiedzony dom na wzgórzu ", nad którego sequelem " Haunting of Bly Manor " twórca właśnie pracuje.