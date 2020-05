Millennium Docs Against Gravity już w całej Polsce!

Zachęceni entuzjastycznymi reakcjami widzów i wielkim sukcesem Docs Against Isolation, już dziś mamy przyjemność ogłosić to, nad czym pracowaliśmy podczas ostatnich miesięcy. 17. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w formie hybrydowej! Jako pierwszy festiwal filmowy w Polsce zapraszamy widzów z całej Polski, aby we wrześniu uczestniczyli w wydarzeniu zarówno w kinach, jak i online. Jesteśmy pewni, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło zobaczyć najnowsze i najlepsze filmy dokumentalne. Dzięki Docs Against Isolation udało nam się trafić do mieszkańców mniejszych miejscowości, rodziców małych dzieci, osób chorych czy innych, dla których dotarcie do festiwalowego kina jest utrudnione. W ten sposób społeczność Millennium Docs Against Gravity jeszcze bardziej się powiększyła!Filmy, które zaproponowaliśmy naszym widzom w ramach Docs Against Isolation, obejrzano ponad 113 000 razy (wliczone są odtworzenia przynajmniej 3/4 filmu w Ninatece oraz wykupienie dostępu na 48 godzin w VOD.PL oraz e-Kinie Pod Baranami), zaś wydarzenie na Facebooku przyciągnęły aż 16 500 osób uczestniczących i zainteresowanych! Wystarczy przytoczyć kilka komentarzy, aby ujrzeć stopień satysfakcji widzów: "najlepsze wydarzenie w Internecie w czasach pandemii", "Pomysł genialny, w czasie izolacji genialny do kwadratu. () Docs Against Gravty raz w roku to będzie teraz za mało ;)", "Dziękuję! Zwłaszcza za cud wytworzenia energii festiwalowej i gorączki kino maniackiej – bez kina!", "Wypełniliście ważną lukę. Dziękuję", "Dzięki za taką piękną izolację, czuje się mocno uświadomiony ", "Dla mnie osobiście jest to spełnienie marzeń, wiele wzruszeń i refleksji. Jestem mieszkanką małej wsi w lesie i zawsze marzyłam o dostępności dobrego kina, a ostatnie dni to była czysta przyjemność ".Tym samym Millennium Docs Against Gravity realizuje misję upowszechniania kultury filmowej w całej Polsce. Jest to także piękny dowód na to, że festiwale filmowe odgrywają znaczącą rolę nie tylko w szerzeniu dobrego kina, ale także skutecznie inicjują debatę na wiele istotnych tematów z rozmaitych dziedzin.Zeszłoroczną edycję Millennium Docs Against Gravity odwiedziło niemal 93 000 widzów, co plasuje Docsy na drugim miejscu wśród największych festiwalu filmowych w naszym kraju.17. Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w datach 4-13 września, w aż sześciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Hybrydowa forma dodatkowo ułatwi widzom z różnych części Polski w dotarciu do najnowszych i najlepszych filmów dokumentalnych.Więcej informacji podamy wkrótce!Zapraszamy na mdag.pl oraz facebook.com/MillenniumDocsAgainstGravity