Moc "Gwiezdnych wojen" opanowała kina (prawie) na całym świecie

Nie było niespodzianki. W zagranicznym box offisie mógł być tylko jeden zwycięzca. I był. To. I choć Moc opanowała kina na świecie, to jednak ich nie zdominowała. Są nawet takie kraje, gdzie widowisko Disneya nie zajęło pierwszego miejsca. W Indiach wylądowało na drugiej pozycji, a w Chinach dopiero na czwartej.nie miało żadnych problemów z pokonaniem konkurentów. Jednak osiągnięte wyniki są dużo gorsze od tych, jakie prognozowano przed tygodniem. W sam weekend widowisko Disneya zarobiło zaledwie. Ponieważ w wielu krajach można je było oglądać już od środy, to na koniec tygodnia na koncie widniała kwota 198 milionów dolarów. Tymczasem przed premierą spodziewano się wyniku w okolicach 250 milionów dolarów.mógł liczyć na wsparcie widzów przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, gdzie wszędzie sprzedał się lepiej niż. Jednak w pozostałych regionach wyniki ma niższe od części VIII.Najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 26,8 mln dolarów (drugie najlepsze otwarcie 2019 roku). Dobre wyniki osiągnął też w Niemczech (21,8 mln dolarów), Francji (15,2 mln), Japonii (14,6 mln) i Australii (12,6 mln).W Chinach obraz zarobił 12,5 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia dopiero czwartego miejsca. Taki wynik nie jest jednak żadnym zaskoczeniem. Cykl "Gwiezdnych wojen" nigdy w tym kraju się nie przyjął.Chińczycy tłumnie wybrali się za to na finał tetralogii. Czwarta część zarobiła w weekend, a od premiery 47,5 mln. Portal comScore podaje łączny weekendowy wynik wyższy - 51,6 mln dolarów.Na podium znalazło się też miejsce dla widowiska. W weekend film zarobił, dzięki czemu zagraniczne wpływy przekroczyły już 200 milionów dolarów (obecnie 210 mln). Film mimo konkurencji ze strony Disneya zanotował stosunkowo małe spadki. Najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (4,0 mln dolarów), Niemcy (3,1 mln) i Francja (2,4 mln).Wciąż bardzo dobrze radzi sobie na świecie. W miniony weekend obraz zarobiłi w naszym zestawieniu zajął czwartą lokatę. W skali całego globu na koncie jest już 1 103,7 mln dolarów, co czyni z produkcji czwartą najbardziej kasową animacją wszech czasów.Pomimo sporej konkurencji wciąż w Chinach świetnie radzi sobie kryminał(Sheep Without A Shepherd). Podczas minionego weekendu zarobił(pozycja 5 w naszym zestawieniu). Łączne wpływy wynoszą obecnie 78,3 mln dolarów.Jednym z nielicznych krajów, w którychnie trafił jeszcze do kin, była Korea Południowa. Decyzja Disneya okazała się jak najbardziej słuszna, ponieważ wielkim hitem jest tam film akcji. Jego weekendowe wpływy wyniosły, co w naszym zestawieniu wystarczyło do zajęcia szóstego miejsca. Film miał premierę w środę, więc łącznie na jego koncie jest 17,7 mln dolarów.Siódma pozycja należy do pogromcyw Indiach, filmu akcji Salman Khan raz jeszcze udowodnił, że jest królem bollywoodzkiego kina. Wstępne prognozy dają filmowiwpływów w weekend.