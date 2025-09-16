Newsy Filmy "Superman" już niebawem wyląduje na HBO Max
Czy to ptak? Czy to samolot? Cóż, już niebawem będziecie mogli przekonać się sami, jako że "Superman" za moment wyląduje na platformie HBO Max. Od piątku abonenci portalu streamingowego będą mieli okazję zobaczyć najnowszą odsłonę przygód jednego z najpopularniejszych superherosów na świecie.

O rychłej premierze komiksowego hitu na streamingu jako jeden z pierwszych poinformował wcielający się w Supermana David Corenswet. Na platformie Instagram aktor pochwalił się zdjęciem samego siebie na tle odpalonego telewizora. Na ekranie widzimy, że produkcja z jego udziałem została dołączona do biblioteki rozrywki HBO Max. Post prezentujemy poniżej:



Warto przypomnieć, że widowisko rozpoczęło nową erę w ekranizacjach komiksów DC. "Superman" trafił do kin na początku lipca i w Ameryce okazał się wielkim hitem. Aktualnie zgromadził już 615 mln dolarów, stając się tym samym najlepiej zarabiającą produkcją komiksową roku. Za reżyserię filmu odpowiada James Gunn, pełniący także funkcję scenarzysty projektu. Zgodnie z dzisiejszą informacją, jego "Superman" na streaming trafi ponad dwa miesiące od daty premiery kinowej, która odbyła się 9 lipca.

"Superman" to pierwszy pełnometrażowy film fabularny z nowego ekranowego uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe.

Główną rolę w filmie zagrał David Corenswet. Partnerują mu Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Zlatko Buric i Sara Sampaio

