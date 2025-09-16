Sydney Sweeney jako "Pomoc domowa". Tak wygląda pierwszy zwiastun filmu

Paul Feig powraca z kolejną thrillerową propozycją. Po "Zwyczajnej przysłudze" reżyser przybywa z "Pomocą domową", w roli głównej obsadzając Sydney Sweeney. Z tej okazji dystrybutor filmu przybywa z pierwszym polskim zwiastunem nadchodzącej produkcji. Możecie zobaczyć go poniżej.
W Millie, główną bohaterkę "Pomocy domowej
", wciela się Sydney Sweeney
. Na ekranie towarzyszą jej Amanda Seyfried
, Brandon Sklenar
, a także znany z serii "365 dni
" włoski aktor Michele Morrone
. Reżyserujący film Paul Feig
to twórca odpowiedzialny za takie komediowe hity jak "Druhny
" czy "Zwyczajną przysługę
". Tym razem decyduje się jednak sprawdzić w bardziej thrillerowym gatunku.
Film powstaje na bazie bestsellerowej powieści Freidy McFadden wydanej w Polsce pod tytułem "Pomoc domowa". Sweeney
i Seyfried
będą producentkami wykonawczymi całości. Scenariusz przygotowuje Rebecca Sonnenshine
, która najlepiej znana jest z pracy przy popularnych serialach jak: "The Boys
" czy "Pamiętniki wampirów
".
"Pomoc domowa
" opowiada historię Millie – dziewczyny, która ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.