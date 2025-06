Box Office Świat: Miliony na Dzień Dziecka dla "Lilo & Stitch"

Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Absolutnym liderem jest. Disnejowska produkcja utrzymała wpływy na poziomie powyżej 100 milionów dolarów. Aktualnie mówi się o wyniku w wysokościTak wysokie wpływy w czasie drugiego weekendu to efekt Dnia Dziecka. W wielu krajach film zanotował wzrost wpływów w porównaniu do weekendu otwarcia. Tak było m.in. w: Holandii (wzrost o 21%), Belgii (+13%), Arabii Saudyjskiej (+8%),, Singapurze (+3%) i na Ukrainie (+1%).W efekcie zagraniczne wpływy przekroczyły już 300 milionów dolarów (obecnie 330,7 mln). Jest to druga tegoroczna premiera z USA, której udała się ta sztuka. Globalne zarobki wynoszą zaś 610,8 mln dolarów. Tylko dwa filmy mogą pochwalić się lepszym rezultatem.Udany drugi weekend zaliczyło też widowisko akcji. Film zarobił imponujące. A raczej byłoby to imponujące, gdyby nie gigantyczny budżet, który kładzie się cieniem na wynikach filmu z Tomem Cruise'em Tak wysoki wynik w czasie drugiego weekendu widowisko zawdzięcza Chinom, gdzie właśnie miało swoją premierę. I jest to pierwsza od dawna amerykańska produkcja, która zdołała zająć w tamtejszym box offisie pozycję lidera.zarobił w Chinach 25,6 mln dolarów.Zagraniczne wpływy filmu wynoszą obecnie 231,2 mln dolarów. Po doliczeniu zarobków z Ameryki otrzymujemy kwotę 353,8 mln dolarów.Podium kompletuje horror, który w miniony weekend zdołał zarobić jeszcze, tym samym notując kolejny mały spadek. Film jest już o krok od pokonania " Śnieżki " i wskoczenia do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2025 roku. Na razie ma na koncie 117,6 mln dolarów, a wraz z Ameryką – 229,3 mln dolarów.Dopiero na czwartym miejscu wylądował. Na świecie film jest grany już od kilku tygodni, jednak dopiero teraz trafił do wystarczająco dużej liczby krajów, by łączne wyniki dały mu pozycję w naszym zestawieniu. Szacujemy, że tylko w weekend obraz zarobił. A to oznacza, że łącznie poza granicami USA film zarobił dotąd 26 milionów dolarów.Numerem pięć jest chińska nowość(Endless Journey of Love). Animacja wprowadzona do kin z okazji Dnia Dziecka sprzedała się nieco poniżej oczekiwań zarabiającPo ponad dwumiesięcznej nieobecności na naszej liście na miejscu szóstym ląduje japońska animacja(Doraemon the Movie: Nobita's Art World Tales). Jej powrót był możliwy dzięki premierze w Chinach, gdzie film zgarnął. 44. część popularnego cyklu od premiery zarobiła już 37,8 mln dolarów.